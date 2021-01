Ligue 1 : Lyon champion d'automne in extremis, Paris et Lille se rapprochent... ce qu'il faut retenir de la 19e journée

Jouée en intégralité ce samedi soir, la 19e journée de Ligue 1 a été marquée par le duel à distance entre Lyon, Paris et Lille pour la première place du classement. Mal embarqué, l'OL a sauvé son titre de champion d'automne en arrachant le match nul (2-2). Mais les joueurs de Rudi Garcia n'ont plus qu'un point d'avance sur le PSG, vainqueur facile de Brest (3-0), et de Lille, également victorieux mais contre Nîmes sur la plus petite des marges (1-0).

• Lyon sauve sa soirée

"L'important, c'est qu'on soit champions d'automne ce soir". Rudi Garcia avait annoncé la couleur au micro de Téléfoot avant la rencontre. L'entraîneur lyonnais pourra se réjouir d'avoir atteint son objectif mais il s'est fait peur contre le Stade Rennais ce samedi soir. Poignardé rapidement par sa propre progéniture, Clément Grenier (20'), puis assomé par Benjamin Bourigeaud en début de deuxième période (55'), l'OL semblait emprunter le chemin de la défaite avec une démarche assurée.

Le sort s'est même acharné quand Jason Denayer s'est vu refuser un but peu après l'heure de jeu. Mais Memphis Depay a remis les siens sur les bons rails, réduisant le score d'un subtil enchaînement contrôle poitrine reprise de volée (79'). Et le Néerlandais s'est mué en passeur décisive trois minutes plus tard pour redonner le sourire à Denayer, auteur de l'égalisation à la 83e minute. Le match nul n'était sans doute pas l'issue rêvée par les Gones, mais le point arraché face aux Bretons leur permet de conserver la tête de la Ligue 1 et surtout de valider le symbolique titre de champion d'automne. Mais attention, la concurrence rôde...

• Paris et Lille victorieux et menaçants

Rapidement en tête contre Brest grâce au 9e but de Moise Kean en Ligue 1 2020/21, opportuniste après une tête sur le poteau de Marquinhos (16'), le PSG était parti pour déloger Lyon de la 1ère place du championnat de France. Les protégés de Mauricio Pochettino n'ont pas été particulièrement brillants mais ils ont dominé et réduit les fantasques brestois au silence, s'imposant 3-0 à la fin, grâce à un but et une passe décisive (pour Pablo Sarabia) du revenant Mauro Icardi (81', 83'). Ils concluent la première moitié de saison à la 2e place, à un petit point derrière l'OL.

Mais ils ne sont pas les seuls à compter 39 points au classement général car Lille s'est très discrètement imposé chez Nîmes (1-0) grâce à un nouveau but du vétéran Burak Yilmaz (29'). Sans étincelles mais avec un retour furtif de Renato Sanches sur le pré, les Dogues maintiennent une belle cadence. Ils font partie d'un wagon de tête qui commence à se décrocher du reste du championnat, avec 6 points d'avance sur le 4e Monaco (et en attendant les 2 matches en retard de l'OM).

Les résultats :

Rennes 2-2 Lyon

Paris 3-0 Brest

Nîmes 0-1 Lille

Dijon 0-0 Marseille

Montpellier 1-1 Nantes

Metz 1-1 Nice

Bordeaux 2-2 Lorient

Reims 3-1 Saint-Etienne

Lens 0-1 Strasbourg

Monaco 3-0 Angers

