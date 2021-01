Ligue 1 : L'Olympique de Marseille sombre au Vélodrome face à Nîmes

Alors que les Marseillais avaient l’occasion de revenir dans la course au podium de la Ligue 1, Marseille a laissé la victoire s'envoler face à Nîmes. En s'inclinant 2-1 face au dernier du classement, les hommes d'André Villas-Boas n'ont rien pu faire. De la blessure de Boubacar Kamara au pénalty manqué de Florian Thauvin, les Olympiens ont enchaîné déconvenues et malchance. Retour sur cette déconvenue en trois actes

Soirée cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille. Après sa défaite en finale du Trophée des Champions, les Olympiens enchaînent avec une nouvelle défaite. Ils avaient eu des occasions en début de match, mais Marseille n'a rien pu faire. Seul l'attaquant Argentin Dario Benedetto a réussi à sauver l'honneur en inscrivant un but en toute fin de match (85e). Retour sur cette déconvenue en trois actes.

• L'OM face à son histoire

Tous les facteurs semblaient réunis pour que Marseille passe une bonne soirée... et pourtant ! En affrontant la lanterne rouge de la Ligue 1, les Marseillais auraient pu recoller au classement et se retrouver au pied du podium. Un match qui s'est avéré être plus compliqué que prévu. Face au dernier du classement, Nîmes, qui a encaissé 41 buts depuis le début de saison, l'OM n'a rien pu faire. Un coup dur pour les Olympiens qui devront se relancer dans quelques jours lors du match face à Lens. Marseille ne s'était pas incliné face à Nîmes depuis le 19 août 2018 ( 3-1) lors d'un match de Ligue 1. Mais plus surprenant encore, c'est la première fois depuis 1962 que Marseille perd à domicile contre la lanterne rouge. Et c'était déjà contre Nîmes.

• Marseille et les penaltys, le désamour

Les penaltys, Marseille n'y arrive plus... Depuis le début du championnat, les Olympiens ont manqué trois pénaltys sur quatre. Une statistique peu glorieuse qui s'est une fois de plus confirmée ce soir. Alors qu’il avait l’occasion d’ouvrir le score, Florian Thauvin a manqué une grosse occasion qui aurait permis aux Marseillais d'ouvrir le score.

• Benedetto se relance un peu

La défaite ne sera pas plus facile à encaisser, mais l'attaquant Argentin à tout de même sauvé la mise. En fin de match, Dario Benedetto a réussi à tromper la défense Nîmoise. Avec 3 buts inscrits en 16 matches depuis le début de la saison, Benedetto a réduit le score, d'une soirée qui restera pour le moins, à oublier...