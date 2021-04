Ligue 1 : Lille a son destin en main, le PSG en embuscade, Lyon distancé... Le point sur la course au titre à quatre journées de la fin

A quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1, Lille, le PSG et Monaco semblent encore dans la course au titre.

Sur les quatre prétendants au titre de Ligue 1, un seul a peut-être vu ses chances s'envoler lors de cette 34e journée. Lyon a en effet concédé une défaite cruelle contre Lille (2-3) tandis que les trois autres équipes se sont imposées. On fait le point sur les enjeux et les enseignements dans la course au titre à seulement quatre journées de la fin du championnat.

• Lille a son destin en main

Le LOSC a clairement fait la meilleure opération du week-end. Pourtant en déplacement chez un autre prétendant, Lyon, les joueurs de Christophe Galtier ont empoché la victoire alors qu'ils étaient menés rapidement 2-0. Au niveau comptable et psychologique, ce succès peut tout changer pour les Nordistes. Les trois points lui permettent de conserver la première place avec une longueur d'avance sur le PSG et deux sur Monaco. De plus, les Lillois ont relégué l'OL à six points. Avec quatre victoires sur les quatre derniers matches, Lille sera champion.

La calendrier de la fin de saison est largement abordable pour le LOSC. Ils reçoivent Nice le week-end prochain avant un derby qui vaudra très cher à Lens. Mais en déplacement, Lille n'a pas d'égal en Ligue 1. Une seule défaite cette saison hors de ses bases, le 8 novembre 2020 à Brest (3-2). Suivront enfin la réception de Saint-Etienne et un ultime déplacement à Angers. Dix ans après son dernier titre, Lille n'est plus très loin.

• Le PSG en embuscade

Le PSG a assuré l'essentiel en s'imposant à Metz (3-1) grâce à un grand Kylian Mbappé. Paris avait ainsi repris provisoirement la tête de la Ligue 1 avant que Lille ne renverse Lyon, dimanche soir. A un point du LOSC, le Paris Saint-Germain cherchera à profiter de chaque faux pas lillois.

Tout comme son plus sérieux adversaire pour le titre, les joueurs de Mauricio Pochettino abordent un calendrier largement à leur portée. Leurs deux prochains matches les opposeront à deux équipes en course pour les places européennes : réception de Lens puis déplacement à Rennes. Contre Reims et à Brest, le PSG devrait finir plus facilement mais n'a de toute façon pas son destin entre les pieds. Il faudra également gérer la Ligue des Champions avec une demi-finale aller contre Manchester City, dès mercredi.

• Monaco, un calendrier compliqué

Loin d'être flamboyant à Angers, Monaco a tout de même enchaîné une cinquième victoires de rang (1-0). La dynamique est clairement de son côté avec une seule défaite en 2021 et 44 points pris, déjà, sur l'année civile, mieux que n'importe qu'elle autre équipe. Les Monégasques sont troisièmes avec deux points de retard sur le leader lillois.

Mais le calendrier est sans contestation le plus compliqué des quatre prétendants au titre. Dès dimanche 2 mai, l'ASM recevra l'Olympique Lyonnais au Stade Louis-II puis se déplacera à Reims avant d'affronter deux équipes qui joueront le rôle d'arbitre pour la fin de saison. Monaco recevra Rennes avant un dernier match à Lens. Ces deux clubs se disputent une place en Coupe d'Europe mais affrontent aussi d'autres prétendants : Paris et Lille pour Lens, le PSG également pour Rennes.

• Lyon distancé

L'OL a perdu très gros dans la course au titre. Après 35 minutes de jeu contre Lille, dimanche 25 avril, les Lyonnais menaient 2-0 et pensaient se relancer. Ils se sont effondrés. C'est ainsi la seule équipe de ce quatuor à n'avoir pris aucun point durant cette 34e journée de Ligue 1. Conséquence ? L'OL est relégué à six points du leader lillois et même à quatre points de la troisième place détenue par Monaco. La Ligue des champions s'éloigne.

C'est justement sur le Rocher que Lyon se déplace le week-end prochain pour croire encore à l'impossible. La suite du programme est un peu plus clémente malgré la bataille pour le maintien de ses futurs adversaires. Les Rhodaniens recevront Lorient avant de se déplacer à Nîmes, pour finir au Groupama Stadium contre l'OGC Nice.