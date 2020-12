Ligue 1 : Lille leader provisoire après sa victoire face à Bordeaux

Porté par un très bon Jonathan Bamba, buteur et passeur décisif, le LOSC s’est imposé face à Bordeaux dimanche (2-1), lors de la 14e journée de Ligue 1. Les Dogues prennent provisoirement la tête du championnat avant le choc entre le PSG et Lyon. Bordeaux rate l’occasion de se replacer en première partie de tableau.

Cette année, le champion en titre n’aura droit à aucun répit. C’est le message envoyé par Lille au Paris Saint-Germain dimanche. Alors que les Parisiens affrontent l’OL ce soir en fermeture de la 14e journée, les Lillois leur ont provisoirement ravi la tête du championnat en disposant avec sérieux de Bordeaux (2-1).

Avec une seule défaite au compteur en championnat cette saison (face à Brest), les Lillois ne laissent aucune marge aux Parisiens, et ils l'ont encore montré face aux Girondins. Cette fois, c’est Jonathan Bamba qui est venu débloquer la situation pour les Dogues : un but sur une frappe enroulée tout en toucher qui a laissé Benoît Costil de marbre (1-0, 16e) puis un corner déposé sur la tête boxée de José Fonte (2-0, 45e) juste avant la mi-temps pour répondre à l’égalisation de Toma Basic. Le Portugais, qui a marqué ses 5 buts en Ligue 1 de la tête, est devenu à cette occasion le plus vieux buteur lillois en Ligue 1 (36 ans et 357 jours).

Un fauteuil pour trois

Ces deux réalisations en première mi-temps ont concrétisé une domination assez nette des Lillois dans le jeu, que Burak Yilmaz et Jonathan David, imprécis dimanche, auraient pu accroître en seconde période. Une deuxième mi-temps que les Dogues ont passé davantage sur le reculoir, mais sans jamais céder. Les Lillois comptent dix points de plus que l'année dernière à la même période. "On a fait notre travail, la première place était l'objectif avant le match. On s'était bien préparé, et nous sommes prêts pour l'enchainement des matches", s'est félicité José Fonte à la sortie.

Les Lillois, qui connaîtront demain leur adversaire en 16e de finale de Ligue Europa, conserveront leur nouveau fauteuil de leader en cas de défaite du PSG par deux buts d’écart ou moins ce soir face à l’OL. Les Girondins, dont le talent d’Hatem Ben Arfa, passeur décisif, n’a pas suffi, glissent eux à la 11e place et ratent une belle occasion d’intégrer la première partie de tableau.