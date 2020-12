Ligue 1 : Lille, adversaire déclaré au PSG, l'emporte face à Monaco

Le LOSC recevait Monaco ce dimanche 6 décembre au stade Pierre Mauroy, à l’occasion du choc de la 13e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps décevante, les Lillois ont pris les devants en deuxième période (2-1), grâce à des buts de David (53') et Yazici (65'). Ils se sont emparés de la deuxième place du classement et reviennent à deux points du PSG, fragile leader du championnat.

La chasse au PSG est ouverte pour les Lillois. Trois jours après leur succès en Ligue Europa, Lille l’emporte à domicile (2-1) face à Monaco, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1 et signe un septième succès dans la compétition cette saison. Grâce à cette victoire, le Losc double l'Olympique de Marseille dans le classement et s’empare de la deuxième place. Il revient à deux points du PSG. Monaco met un terme à sa série de quatre victoires consécutives et reste 5e.

Le match a mis beaucoup de temps avant de décoller. Le Losc peine à trouver des solutions en attaque, face au bloc bas très dense des Monégasques qui débutent mieux la rencontre. Le rythme s'accélère en fin de première mi-temps. La première vraie occasion du match intervient grâce à une frappe de Ben Yedder (36e). Il faut attendre la 42e minutes pour assister à une première frappe cadrée côté Lillois, signée Bamba. Jonathan David ouvre le score à la 53e, sur une passe d'Ikone. Il s'agit du deuxième but en trois matchs de la recrue la plus chère de l'histoire du Losc (30 millions d'euros), qui peut enfin respirer. Quelques minutes plus tard (65e), c'est au tour de Yazici de creuser l'écart sur un contre. Les Monégasques se montrent plus entreprenants en fin de match et parviennent à réduire l'écart grâce à Pellegri (90e), mais cela n'est pas suffisant pour revenir au score.

Les hommes de Christophe Galtier, supérieurs en deuxième période, ont su profiter des opportunités qu’ils se sont offertes. Pour la première fois de la saison, ils s'imposent dans un match de Ligue 1 après une rencontre de Ligue Europa, ce qui leur permet d'accrocher le PSG. L'OM, juste derrière au classement (-2 points), figure aussi parmi les poursuivants et compte deux matchs de retard sur ses adversaires.

Le titre, lui, est toujours en jeu. La Ligue 1 pourrait même changer de leader d'ici Noël, puisque Lille accueillera le PSG le 20 décembre prochain. Une rencontre décisive pour la première place du podium.