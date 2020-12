Ligue 1 : Le PSG fait le boulot contre Montpellier

Retour sur terre réussi pour le PSG. On pouvait craindre la décompression après son succès si important en Ligue des champions contre Manchester United (1-3), mais les Parisiens ont enchaîné avec une victoire en Ligue 1 contre Montpellier (1-3). Le PSG, malgré ses nombreuses absences (Neymar, Verratti, Marquinhos, ...) a su être patient face à des Héraultais trop souvent bridés dans leurs volontés offensives, jusqu'aux dernières minutes du match.

Le PSG rattrapé en première période

Dans une première période morose, le PSG s'en est remis à sa star Angel Di Maria. L'Argentin a fait son numéro sur l'aile gauche avant de centrer vers Colin Dagba, venu couper au premier poteau pour ouvrir le score (33e, 0-1). On pouvait s'attendre à voir le PSG gérer et dérouler, comme il le fait trop souvent face aux timorées oppositions de Ligue 1. Mais Montpellier a su répondre rapidement, grâce à Stephy Mavididi. Gaëtan Laborde a imité Di Maria sur l'aile droite, avant de trouver son partenaire au second poteau. L'attaquant s'y est repris à deux fois, après un sauvetage de Dagba, pour égaliser (41e, 1-1).

Kean récompense la domination parisienne

En seconde période, Paris a multiplié les "petites" occasions pour reprendre l'avantage. Une tête d'Idrissa Gueye sur corner (50e), un tir raté de Moïse Kean (52e), puis un deuxième capté par Omlin (58e), les Montpelliérains ont senti l'étau se resserrer. Le portier suisse a fait ce qu'il a pu pour repousser l'échéance, comme sur la frappe vicieuse de Di Maria vers le petit filet (66e). Une domination collective et une conclusion individuelle. Après une récupération de Rafinha, Moïse Kean a déboulé sur la droite de la surface. Un passement de jambe, une accélération et un boulet de canon sous la barre (78e, 1-2).

Le réveil trop tardif de Montpellier

Le but parisien a sonné la révolte pour les Montpelliérains. Laborde est venu couper un centre depuis l'aile droite mais, gêné par Kehrer, il n'a pas pu cadrer (80e). Téji Savanier a eu sa chance sur coup franc, pour frôler la transversale (83e). Enfin, Junior Sambia a trébuché au moment de profiter d'une défense trop relâchée sur corner (87e). Trop peu, trop tard. Kylian Mbappé a scellé le match sur un centre de Layvin Kurzawa, parfaitement lancé par Di Maria (90e, 1-3). Un 100e but en Ligue 1 sous le maillot parisien (toutes compétitions confondues) pour l'attaquant français, et trois points de plus pour le PSG en tête du championnat.