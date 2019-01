Ligue 1 : Le PSG annonce une indisponibilité de dix semaines pour Neymar

L'info vient de tomber et c'est le club de la Capitale qui a officiellement communiqué. "Le retour sur les terrains de Neymar est attendu dans un délai de dix semaines" peut-on lire sur le site officiel du PSG. Autrement dit, Thomas Tuchel devra bel et bien se passer de sa star brésilienne pour la double confrontation face à Manchester United à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des champions (Match aller le 12 février, retour le 6 mars). Pour rappel, l'ancien joueur du barça s'est blessé contre Strasbourg en milieu de semaine dernière, et souffre "d'une lésion du cinquième métatarsien droit". Un gros coup dur pour Paris qui avait déjà été confronté à une situation pareille l'an passé. Neymar, qui s'était blessé une première fois au même pied, avait manqué plus de trois mois de compétition et n'avait pas pu affronter le Real Madrid, déjà en huitièmes de finale de Champions League.

De retour pour les quarts de C1 ?

"Un consensus s'est dégagé pour proposer à Neymar un traitement conservatif", a expliqué le PSG, qui rejette donc l'hypothèse d'une nouvelle opération. Sa date de retour sur les terrains correspond par ailleurs aux quarts de finale de la Ligue des champions, soit aux alentours du 9 avril prochain. Mais d'ici là, le club parisien, sans Neymar, fait face à un nouveau grand défi : se qualifier aux dépens de Manchester United, qui reste sur huit victoires en neuf matches toutes compétitions confondues.