Ligue 1 - Le Néerlandais Strootman officiellement à l'OM

Kevin Strootman va retrouver Rudi Garcia. Les deux hommes s'étaient côtoyés à Rome. Arrivé tous deux en 2013, ils étaient sur la même longueur d'ondes. C'est sans doute pour ce vécu que l'entraîneur marseillais a tenu à le recruter. Malgré ce genou gauche qui n'a plus rien d'origine, Rudi Garcia ne l'a jamais oublié. Pendant l'interminable convalescence du joueur, il avait posté sur Twitter une photo de lui, sourire aux lèvres, pouce levé et maillot de la Roma sur le dos, accroupi à côté... de sa machine à laver. Il avait à nouveau tweeté son plaisir de voir Strootman retrouver les terrains en 2016, alors qu'il n'était plus le coach de la Roma. Et l'hiver dernier, aux commandes de l'OM, il avait expliqué qu'il était prêt à aller chercher son ancien joueur "en voiture".

Garcia le surnommait à l'époque "la machine à laver", pour sa capacité à rendre propre même les plus mauvais ballons donnés par ses partenaires. Il était alors un milieu de terrain ultra-complet, rapide, puissant, efficace dans toutes les zones du terrain et même buteur régulier. Mais en mars 2014, l'international néerlandais (41 sélections) a été victime d'une très grave blessure au genou gauche qui l'a contraint à trois opérations successives et l'a tenu éloigné des terrains pendant presque deux ans. La saison passée, il avait retrouvé une place de titulaire, et avait donc disputé la demi-finale de Ligue des Champions, participant au superbe parcours de la Roma, qui avait éliminé le Barça.

"Un grand joueur, une recrue majeure"

Les supporters marseillais espèrent qu'il apportera autant au Vélodrome. Pour le moment, l'histoire d'amour a débuté. "C'est un immense plaisir d'accueillir un grand joueur à l'OM, une recrue majeure, un joueur habitué au haut niveau, au très haut niveau", s'est enthousiasmé le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, lors de sa présentation. Strootman ? "Un joueur de classe internationale, de classe mondiale", énumère encore 'JHE', "quelqu'un qui aime les grands rendez-vous, les matches couperets". Son nouveau joueur est aux anges: "Jouer ici n'est pas un pas en arrière (après la C1), ce qui compte c'est que le club a de l'ambition et mon rôle sera de ramener l'OM en Ligue des champions. Je serai très fier de contribuer à ce retour de l'OM en C1".