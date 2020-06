Ligue 1 : la saison 2020-2021 débutera le 22 août

Le Conseil d'administration de la LFP, réuni ce vendredi, a validé les dates de la nouvelle saison de Ligue 1 2020-2021. Celle-ci débutera les 22 et 23 août prochains et se conclura le dimanche 23 mai. En raison des finales de coupe d'Europe, la première journée subira quelques aménagements. Le calendrier détaillé des affrontements n'a pas encore été communiqué.

L'exercice 2020-2021 de Ligue 1 débutera le 22 août prochain. Le Conseil d'administration de la LFP s'est réuni vendredi 26 juin pour entériner le calendrier des différentes journées de Ligue 1 de la saison à venir. Si les affiches précises des différentes journées n'ont pas encore été communiquées, on sait d'ores et déjà que la Ligue 1 reprendra le samedi 22 juin, lendemain de la finale de la Ligue Europa, et terminera le 23 mai 2021 par un multiplex.

• Le calendrier complet

Cette proximité avec les finales de Coupe d'Europe (celle de la Ligue des Champions est prévue le dimanche 23 août) a incité la LFP a prévoir des aménagements pour les deux équipes encore en course, Lyon et le Paris-Saint Germain. "Si le Paris Saint-Germain et/ou l’Olympique Lyonnais sont qualifiés pour la Finale de la Ligue des Champions, leurs matchs respectifs seront décalés à une date ultérieure.", précise la LFP.

La finale de Coupe de France le 24 avril

L'année civile se conclura le 23 décembre pour la trêve hivernale, et reprendra avec la 18e journée le 6 janvier 2021. Au total, cinq journées se dérouleront en semaine pour cet exercice : la 15e journée (16 décembre), la 17e journée (23 décembre), la 18e journée (6 janvier), la 20e journée (20 janvier) et enfin la 23e journée (3 février.) Les barrages de Ligue 1 et Ligue 2 sont eux fixés au 27 mai 2021 pour le match aller et au 30 mai pour le match retour.

En ce qui concerne la Coupe de France, les clubs de Ligue 1 entreront en 32e de finale le 3 janvier 2021, la finale aura ensuite lieu le 24 avril. Les clubs de Ligue 2 entreront eux au 8e tour et non au 7e comme actuellement.

L'Euro en point de mire

A noter qu'avec le premier match de l'Euro le 11 juin 2021, les plages de repos et de préparation des internationaux évoluant dans le championnat de France vont être largement tronquées avec un championnat se finissant deux semaines et demi avant le match d'ouverture.

Pour rappel, le modèle-type d'une journée de Ligue 1 pour cet exercice sera la suivante : un match le vendredi à 21h (sur Téléfoot), deux matches le samedi (17h sur Téléfoot et 21h sur Canal+) et 7 matches le dimanche : un à 13h (sur Téléfoot), 4 à 15h (sur Téléfoot), un à 17h (sur Canal+) et enfin l'affiche du dimanche soir à 21h sur Téléfoot.

La L2 également de retour le 22 août

Comme sa grande soeur, la Ligue 2 reprendra ses droits le 22 août prochain, mais terminera le 15 mai 2021. Au lieu de cinq, ce seront sept journées qui se dérouleront en semaine (13e, 15e, 17e, 18e, 20e, 23e et enfin 34e journées).

Les deux matches de playoffs avant d'affronter le 18e de Ligue 1 auront lieu les mardi 18 mai et vendredi 21 mai 2021. Les barrages Ligue 2 - National ont eux été fixés les mercredi 19 mai (aller) et samedi 22 mai 2021 (retour).

La D1 féminine reprendra de son côté un peu plus tard, le 5 septembre et se terminera le 5 juin avec la 22e et dernière journée. Le National reprendra lui le 21 août, à la veille de la L1 et la L2.