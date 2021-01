Ligue 1 : Kylian Mbappé, retrouvé et auteur d'un doublé, permet au PSG d'enchaîner une troisième victoire de suite en Ligue 1

En nette méforme depuis quelques temps, Kylian Mbappé a réalisé une performance de haut vol pour mener le PSG à la victoire contre Montpellier ce vendredi soir (4-0). Après quatre rencontres de rang sans faire trembler les filets, l'international français a retrouvé le sens du but en inscrivant un doublé. Auparavant, il avait affaibli Montpellier en provoquant l'expulsion de son gardien Jonas Omlin. Grâce à ce succès, Paris est déjà assuré de garder sa première place au classement de la Ligue 1 à l'issue de la 21e journée.

Ce sont des images que les supporteurs parisiens n'avaient plus vu depuis longtemps. Non, pas celles de leur équipe célébrant une nouvelle victoire parce que le PSG version Mauricio Pochettino n’a toujours pas connu le goût de la défaite. Plutôt celles d’un Kylian Mbappé tout sourire, au plaisir retrouvé, après un début d’année 2021 traversé dans l’ombre. Le natif de Bondy a mené son équipe à un succès facile face à Montpellier (4-0), le troisième consécutif en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain.

Un rôle plus axial ce vendredi soir

Le talent d’un grand joueur de sa trempe ne pouvait pas s’être complètement évaporé en si peu de temps. Ce vendredi soir, il était attendu au tournant alors que ses prestations alternaient entre l’inquiétant et le pathétique. Et c’est peu dire qu’il n’a pas failli, retrouvant de la confiance en se simplifiant amplement la tâche. Mauricio Pochettino l’avait replacé dans un rôle plus axial, en soutien de Mauro Icardi. Dans cette position, l'ancien Monégasque n’avait pas besoin de faire la différence seul balle au pied, excentré sur un côté. Des raids régulièrement voués à l’échec ces dernières semaines. Face à Montpellier, Mbappé a fait ce qu’il sait faire de mieux : prendre la défense de vitesse sans ballon.

Après un gros quart d’heure de jeu, le champion du monde avait déjà fait basculer la rencontre en obligeant le gardien montpelliérain Jonas Omlin à s’aventurer hors de sa surface pour l’arrêter. Une intervention illicite en position de dernier rempart (16e) et le Suisse devait laisser son équipe à dix après le visionnage de l’assistance vidéo. Avec un joueur en moins, le MHSC offrait des boulevards bien trop larges pour les qualités de vitesse du numéro 7 parisien qui n’en demandait pas temps. Au terme d’une action d’école entre Neymar puis Angel Di Maria, Kylian Mbappé trompait Dimitri Bertaud - entré pour pallier l’expulsion d’Omlin - d’un subtile ballon piqué (34e).

Après quatre matches de disette, le Tricolore avait enfin retrouvé le chemin des filets, et avec le carton rouge provoqué en amont, son contrat était pleinement rempli. Mais l’attaquant ne s’en est pas contenté. En seconde période, mis en confiance par ses quarante-cinq premières minutes, à l’aise autant à la finition que dans le jeu, Mbappé a enclenché la vitesse supérieure pour mettre définitivement les siens à l’abri. En seulement trois minutes d’intervalle, il offrait un but à Neymar d’une passe en retrait (60e) et signait son doublé dans les cages vides après un caviar de Mauro Icardi (63e). Entre-temps, l’Argentin avait inscrit le troisième pion du PSG (61e).

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Kylian Mbappé a réussi son match, manquant même le triplé en fin de match (88e). Au-delà de la première place conservée en Ligue 1, le PSG peut se réjouir d’une performance qui pourrait servir de déclic pour l’international français alors que le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre Barcelone (le 16 février) approche, déjà, à grands pas.