Ligue 1 : Jean-Pierre Rivère quitte la présidence de l'OGC Nice

Arrivé à Nice pour reprendre la présidence du Gym en 2011, Jean-Pierre Rivère a annoncé en conférence de presse vendredi après-midi qu'il quittait son poste occupé depuis 8 ans. La cause, les désaccords avec les actionnaire majoritaires chinois arrivés dans le club azuréen en 2016. "Nous nous sommes mis d'accord pour rester jusqu'à fin mai. Mais ce mercato de janvier, on a beaucoup travaillé avec les équipes, on a encore des divergences. Ce n'était plus possible.", a annoncé le futur ex-président niçois devant la presse.

"Le mercato a laissé des traces de dysfonctionnement"

Le départ de Jean-Pierre Rivère devenait de plus en plus d'actualité depuis la saison dernière où il avait laissé entendre son souhait de quitter l'OGCN. "On a des petites tensions avec nos actionnaires. C'est un secret de polichinelle. Ces tensions s'accentuent en période de mercato. Cet été le mercato n'a pas été évident et il a laissé des traces de dysfonctionnement.", a précisé Rivère. L'actuelle période de transferts a donc été le coup de trop.

Les actionnaires niçois vont donc maintenant s'atteler à trouver de nouveaux dirigeants et par la même occasion de nouveaux actionnaires, pour remplacer Rivère dans le capital du club : "On a un devoir de transparence, de clarté. C'est le moment d'accélérer l'arrivée de nouveaux dirigeants. Nous avons informé nos actionnaires qu'il fallait trouver des dirigeants à notre place."

Avec lui, Julien Fournier, directeur général du club, prend la sortie. "Notre vision n'était pas partagée par l'actionnaire. Le club leur appartient et c'est leur vision qui l'emporte. Il n'y avait que deux alternatives, soit nous, soit eux.", déclare l'intéressé. "Les changements de gouvernance se sont souvent fait avec des claquements de notre porte. C'est de notre responsabilité que les choses se passent en douceur. Il y a un désaccord mais pas de conflit."

Du fond de la Ligue 1 à l'Europe

Repreneur d'un club en bout de course, Jean-Pierre Rivère a réussie son pari de faire renaître l'OGC Nice Sous sa présidence, le Gym a terminé troisième de Ligue 1 lors de la saison 2016/2017. C'est donc avec fierté qu'il peut quitter le club : "On a fait 3 fois l'Europe. On a fait grandir le club. Je ne regrette rien, j'ai rencontré des gens formidables ici. C'est ce que je retiendrai." Avant de conclure : "Ce club, c'était un challenge. Si on peut aider, on va essayer. Ce défi, on l'a réussi en partie. C'est la vie d'un club de bouger."