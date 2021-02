Ligue 1 : grâce à sa victoire dans le derby contre Nice, l'Olympique de Marseille s'offre un coin de ciel bleu dans la crise

L'OM peut respirer. Après sept matches de suite sans victoire en Ligue 1, les coéquipiers de Dimitri Payet ont gagné face à Nice. Cette victoire est symbolique pour ce club, qui a tout connu depuis le début de l'année civile : entre la fronde des supporters contre les dirigeants lors des incidents de la Commanderie, la démission d'André Villas-Boas le 2 février dernier et la défaite lors du Classique contre Paris le 7 février, sans oublier le courrier adressé par le club aux associations de supporters cette semaine qui a encore tendu les relations, les Olympiens n'ont pas connu un début d'année réjouissant.

Mais face aux Aiglons, les hommes de Nasser Larguet ont eu un sursaut d'orgueil et ont fait un match plein tactiquement. Une seule ombre au tableau peut entacher cette performance : à cause du pion d'Amine Gouiri à la 47e minute de jeu, l'OM a encaissé au moins 1 but sur chacun de ses 14 dernières rencontres disputées au Stade Vélodrome en Ligue 1, ce qui constitue sa plus mauvaise série à domicile dans l'élite depuis mai 1959-février 1963 (14). Pire encore, l'OM aurait pu voir la victoire lui échapper dans le temps additionnel.

La parole à la jeunesse pour renaître ?

Ce mercredi, Nasser Larguet a mis en place une attaque assez inédite. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a décidé de se passer de Florian Thauvin, touché cette semaine, et de Valère Germain, en titularisant Luis Henrique (19 ans), Bamba Dieng (20 ans) et Saîf-Eddine Khaoui (25 ans). Un choix payant, puisque les deux jeunes joueurs ont multiplié les appels et ont aidé leur équipe à gagner des mètres balle au pied grâce à leur qualité de percussion. Le Brésilien a été récompensé en délivrant une passe décisive à Khaoui sur le second but. L'international tunisien a marqué son premier doublé sous les couleurs de l'OM, suite à une belle frappe du pied gauche. "J'ai la chance d'avoir eu la confiance du coach et ce soir je lui ai rendu sur le terrain, donc je suis content", a expliqué le double buteur du soir, au micro de Canal+. Dans cette période critique, le coach des Phocéens peut donc compter sur les jeunes, pour avoir des résultats.

Dimitri Payet revit, à l'image de l'OM

Très critiqué après son mauvais match contre le Paris Saint-Germain, l'ancien international français a brillé ce mercredi contre Nice, à l'image de son équipe. Positionné au poste de numéro 10, le Réunionnais a multiplié les bons ballons et a été très disponible pour ses coéquipiers. Cerise sur le gâteau, il a délivré une passe décisive de l'extérieur du pied à Alvaro Gonzalez, lors de l'ouverture du score.

Si l'Olympique de Marseille tente de sortir de la crise, Dimitri Payet espère aussi combattre ses vieux démons, en redevenant un joueur important dans le système de Nasser Larguet.