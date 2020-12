Ligue 1: En termes de palmarès, comment se positionne Thomas Tuchel par rapport à ses prédécesseurs sous l'ère qatarie ?

Thomas Tuchel est le cinquième entraîneur limogé par le Paris Saint-Germain depuis son rachat par Qatar Sports Investments (QSI), en 2011. Si Antoine Kombouaré, arrivé au club en 2009, n’a été remercié que six mois après l’arrivée du fonds qatari, ses successeurs ont connu plus ou moins de réussite sur le banc parisien. Le club a remporté sept fois la Ligue 1 en neuf saisons, mais les mauvais résultats en Ligue des champions ont souvent été l’élément déclencheur de leur chute.

• Carlo Ancelotti: de 2011 à 2013

Palmarès avec Paris: Un championnat de France de Ligue 1

Le 30 décembre 2011, Carlo Ancelotti débarque à Paris en remplacement d’Antoine Kombouaré. Il remporte 14 de ses 23 matches dirigés en 2011-2012, mais le titre file à Montpellier. A l’intersaison, le PSG se renforce avec les arrivées de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, et Marco Verratti notamment, permettant au PSG de remporter la Ligue 1 en 2012-2013, son premier titre de champion de France depuis 1994. En mai 2013, le tacticien italien décide de quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid.

• Laurent Blanc: de 2013 à 2016

Palmarès avec Paris: 3 championnats de France de Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 Trophées des Champions

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France arrive en juin 2013 à la tête du Paris-Saint-Germain. Avec les recrutements d’Edinson Cavani et de Marquinhos, il veut mieux faire que son prédécesseur, et gagner plus de titres. Dès sa première saison sur le banc, Laurent Blanc remporte le Trophée des Champions, la Ligue 1, et la Coupe de la Ligue. En Ligue des champions, le PSG est éliminé en quart de finale à Chelsea.

Les deux saisons suivantes, les PSG rafle tout sur la scène nationale, mais ne parvient pas à dépasser les quarts de finale de coupe d’Europe, éliminé successivement par le FC Barcelone et Manchester City. Ces échecs mettront fin à l’aventure parisienne de Laurent Blanc.

• Unai Emery: de 2016 à 2018

Palmarès avec Paris: Un championnat de France de Ligue 1, 2 Coupes de Frances, 2 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions.

L’entraîneur espagnol succède à Laurent Blanc en juin 2016. Il doit composer avec le départ de Zlatan Ibrahimovic, et participe à l’arrivée d’Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak, Thomas Meunier, et Jesé Rodriguez. Les débuts d’Unai Emery sont compliqués. Le PSG termine deuxième de sa poule de Ligue des Champions, derrière Arsenal, et compte quatre défaites lors de ses six premiers mois.

La première année du coach espagnol à Paris est surtout marquée par l’humiliation à Barcelone, la « remontada » en huitième de finale de la C1. Cette année-là, le PSG laisse aussi filer le championnat de France, au profit de Monaco, mais remporte les deux coupes nationales. Affaibli, Emery est tout de même maintenu à son poste. A l’intersaison, le club de la capitale se renforce considérablement, avec les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. La saison suivante, Paris réalise le quadruplé, mais les mauvais résultats en Ligue des champions - une nouvelle élimination en huitième de finale contre le Real Madrid - provoquent le départ de son entraîneur.

• Thomas Tuchel: de 2018 à décembre 2020

Palmarès avec Paris: 2 championnats de France de Ligue 1, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, et 2 Trophées des Champions.

Arrivé en provenance de Dortmund, Thomas Tuchel effectue de bons débuts sur le banc du PSG. Après une victoire lors du Trophée des Champions, les Parisiens enchaînent 14 victoires consécutives. Ils terminent aussi premiers de leur groupe en Ligue des Champions devant Liverpool et Naples. Mais ce bon début de saison est assombri, après la trêve hivernale, par l’élimination en coupe d’Europe, une nouvelle fois en huitième de finale, contre Manchester United. Privé de Neymar, blessé, le PSG termine tout de même champion de France, avec 91 points, mais s’incline en finale de Coupe de France contre Rennes. Les Parisiens sont aussi éliminés de la Coupe de la Ligue en quart de finale, par Guingamp.

La saison 2019-2020, amputée d’une partie de ses matches en raison de la crise sanitaire, est beaucoup plus prolifique pour le PSG, qui réalise le quadruplé. Les hommes de Thomas Tuchel parviennent même à se hisser pour la première fois en finale de la Ligue des Champions, mais ils sont défaits par le Bayern Munich.

L'Allemand aura donc été le seul entraîneur à (quasiment) remplir sa mission en Ligue des champions, l'objectif suprême affiché par QSI depuis sa reprise du club. Paris finit sa saison fin août, sur un bilan de 81,63% de victoires.

Le championnat 2020-2021 ne commence pas idéalement pour le PSG, dont plusieurs joueurs sont blessés. Après 17 journées de Ligue 1, Paris compte déjà quatre défaites, et se classe en troisième position. Les dirigeants parisiens ont choisi de se séparer de leur entraîneur, qui restera sur un bilan de 96 victoires, 11 nuls, et 20 défaites.