Ligue 1 : Dijon se sépare de son entraîneur Stéphane Jobard

Il est le premier entraîneur à faire office de fusible cette saison en Ligue 1. Stéphane Jobard a été remercié par Dijon ce jeudi, après le début de saison très morose du club bourguignon. "À la suite d’un entretien ce jeudi 5 novembre, Olivier Delcourt (le président du club, ndlr) a pris la décision de mettre un terme au contrat de Stéphane Jobard comme entraîneur du groupe professionnel", a écrit le DFCO dans un communiqué.

Linarès fera l'intérim

S'il avait échappé à une course effrénée en vue du maintien la saison passée, Jobard n'a pas réussi à trouver la solution pour redresser son équipe, dernière du championnat de France avec seulement 3 points marqués en 9 journées et surtout aucune victoire. Joueur dijonnais pendant toute sa carrière amateur et professionnelle, il avait pris les rênes de la réserve du club entre 2016 et 2018 après une carrière de prof d'EPS. Il dirigeait le groupe pro depuis le 20 juin 2019. Jobard sera remplacé par son adjoint David Linarès, qui "dirigera le match FC Metz - DFCO ce dimanche 8 novembre" et "poursuivra cette mission dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur".

Dans le même temps, le DFCO a annoncé la fin de sa collaboration avec Peguy Luyindula, qui était devenu son directeur sportif en mai dernier.