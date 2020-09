Ligue 1 : Des images prouveraient qu'Alvaro Gonzalez a traité Neymar de "singe"

Après Téléfoot, Beinsports, c'est au tour du média brésilien Globo de s'inviter dans la polémique du moment. Le 13 septembre dernier, Neymar s'emportait face caméra après avoir été expulsé pour une altercation avec Alvaro Gonzalez. L'attaquant auriverde reprochait notamment au Marseillais des insultes racistes.

Alvaro risque 10 matches de suspension

Si différents diffuseurs français et internationaux se sont penchés sur le sujet et que le dossier a été mis en instruction par la LFP, pour le moment, aucune image concrète montrant l'Espagnol insulter Neymar n'a pu sortir. Mais c'était sans compter TV Globo et son émission "Esporte Espetacular" dans laquelle trois experts en lecture labiale ont pu analyser les images de la chaîne sud-américaine, et sont arrivés à la conclusion qu'Alvaro dit bien le terme "Mono" ce qui signifie "singe" au joueur brésilien avant de tourner la tête au moment de la première rixe entre les deux hommes. "Il prononce le mot 'mono' en espagnol, au moment même où il parle et tourne la bouche. Là, cela devient clair. Nous n'avons pas pu, par exemple, comprendre ce qu'il dit avant de prononcer le mot 'mono'. Mais le mot 'mono'' était un passage sur lequel nous avions un consensus au moment où je faisais un travail de lecture labiale", y affirme Felipe Oliver, traducteur de livres travaillant pour l'Institut national de l'éducation des sourds qui a collaboré avec un autre spécialiste, Mikel Vidal.

Une analyse dont pourrait se servir le PSG lors de l'instruction du défenseur marseillais dans les prochains jours. Dans le cas où l'insulte raciste serait avérée, Alvaro Gonzalez risquerait jusqu'à 10 matches de suspension.