Ligue 1 : Lille maintient le cap en championnat après sa défaite face à l'Ajax,

En début de saison, Lille avait la fâcheuse habitude de buter en championnat après ses matches de Coupe d'Europe. Mais lors des deux dernières journées de la phase de groupes de Ligue Europa, le LOSC avait réussi à remporter les deux matches de Ligue 1 qui les avaient suivies. Ce dimanche 21 février, Christophe Galtier a une nouvelle fois su trouver les mots puisque ses joueurs se sont imposés face à Lorient (4-1) au stade du Moustoir. Pourtant, la défaite concédée face à l'Ajax Amsterdam (1-2) en cours de semaine ne présageait rien de bon.

Car ce revers et le contenu affiché lors de ce seizième de finale aller de Ligue Europa ont pesé sur le moral du groupe. "J'ai vu mon groupe très marqué vendredi matin, ce qui confirme qu'il avait envie de faire quelque chose mais est conscient qu'il n'a pas réussi", confiait Galtier en conférence de presse d'avant-match samedi 20 février. Et alors que l'entraîneur lillois avait prévu avec son staff de secouer un bon coup son effectif après ce match raté, celui-ci a "préféré [se] projeter rapidement sur le match de Lorient."

La feuille morte d'Ikoné

Le choix de Galtier aura été le bon. Impliqués, les Lillois n'ont pas semblé être perturbés par la perspective du match retour contre l'Ajax qui aura lieu jeudi 25 février. Au contraire, les Dogues se sont concentrés sur la Ligue 1, alors que l'Olympique Lyonnais avait provisoirement pris la tête du championnat vendredi soir après sa victoire à Brest (3-2). Les vingt premières minutes du LOSC ont ainsi confirmé les bonnes intentions des joueurs de Galtier, récompensés sur le but contre son camp d'Andreaw Gravillon (20e).

Alors que les Lorientais n'avaient pas encore mis les pieds dans les trente mètres lillois, les Merlus ont profité d'une erreur de relance des Dogues pour égaliser quelques minutes plus tard sur une superbe frappe enroulée de Jérôme Hergault (23e). Mais pas de quoi décourager les Lillois, qui ont rapidement remis la marche en avant pour reprendre l'avantage sur un geste d'attaquant du défenseur José Fonte (38e), avant le magnifique coup-franc inscrit par Jonathan Ikoné en deuxième mi-temps (59e). Le but de Domagoj Bradaric en toute fin de match (90+1e) est venu couronner cette belle performance.

Sept victoires consécutives à l'extérieur, un record historique

Avec ce succès chez les Merlus, Lille enchaîne une septième victoire consécutive à l'extérieur cette saison, une première dans l'histoire du LOSC. Touché par la défaite contre l'Ajax et avant cela par un match nul décevant à domicile contre Brest (0-0) dimanche dernier, privé de son meilleur buteur Burak Yilmaz, le LOSC a une nouvelle fois prouvé qu'il jouera la première place jusqu'à la fin de la saison.

"On devait se rattraper. Il fallait qu'on se retrouve et qu'on joue mieux ensemble et on l'a bien fait", s'est satisfait Jonathan Ikoné après la rencontre au micro de Canal+. Après avoir assuré l'essentiel de belle manière ce dimanche face à Lorient, les Lillois vont désormais pouvoir se concentrer sur le match retour face à l'Ajax. Une rencontre qui s'annonce compliquée, tant la qualification semble loin. Mais Christophe Galtier et ses joueurs peuvent essayer de voir le bon côté des choses en cas d'élimination : il ne leur resterait plus que la Coupe de France et, surtout, la Ligue 1 à jouer en cette fin de saison.