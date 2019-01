Ligue 1 : Accroché par Reims, Lyon avance au ralenti

Lyon fait du surplace en 2019. Eliminé en Coupe de la Ligue mardi, l'OL a cette fois concédé le nul 1-1 contre Reims et voit Lille s'échapper à la 2e place de Ligue 1.

C’est un drôle de duel à distance que se livrent Lyon et Marseille. Une sorte d’Olympico de la lose, du genre à celui qui se plante le plus. Si pour l’OM ça dure depuis un certain temps, l’OL commence à rattraper son retard. Après son échec à domicile en Coupe de la Ligue face à Strasbourg (1-2), l’équipe de Bruno Genesio s’est aussi pris les pieds dans le tapis contre Reims en championnat. Un petit nul insuffisant après la belle victoire de Lille à Caen 3-1 en début de soirée.

Chavarria bourreau de l'OL

Peut-être a-t-il manqué quelques millimètres pour faire basculer ce match ? Lyon l’avait attaqué par le bon bout et avait même marqué mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu très mince de Bertrand Traoré (13e). Après ça, l’OL a clairement manqué d’imagination et de rythme pour déborder des Champenois bien en place. Reims finalement n’a juste eu qu’à sortir une fois de son camp pour faire la différence. La première occasion était la bonne pour Chavarria sur un centre d’Oudin (0-1, 35e). L’attaquant rémois avait déjà fait mal aux Lyonnais lors du match aller (1-0).

Traoré sauve les meubles

Dans sa quête de podium, Lyon ne pouvait pas rester les bras croisés. Ndombele chauffait les gants de Mendy (42e) avant une vraie révolte après la pause. Sans Fékir, remplacé à la pause par Cornet qui butait d’entrée sur Mendy après un mauvais renvoi rémois (47e). Le portier de Reims remettait ça face à Traoré (51e) mais devait s’incliner devant une nouvelle tentative du Burkinabé après une remise de Dembélé (1-1, 70e). L’OL tentait d’emporter le morceau mais s’exposait aux contres rémois. Lancé entre deux rhodaniens, Ojo avait la balle de match mais Lopez sortait avec autorité (80e). "C'est une contre performance à domicile, reconnaît Genesio. Si on doit atteindre nos objectifs de fin de saison (le podium), on se doit de gagner sur notre terrain. En première période, il manquait du rythme et du jeu sur les côtés. C'est là qu'il y avait la place pour faire du jeu."