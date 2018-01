Ligue 1 (23e journée) : le match PSG - Montpellier en direct

Avec Neymar mais sans Mbappe, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier, ce samedi (17h) dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un match à enjeu, puisque c'est une opposition entre le premier du championnat et le septième, mais surtout entre la meilleure attaque (Paris SG) et la meilleure défense (Montpellier). Suivez comme si vous y étiez, le direct commenté de cette rencontre sur Francetvsport, avec les informations d'avant-match, les compositions d'équipes, les buts, les cartons et les tweets...