Ligue 1 - 22e journée : revivez le multiplex en intégralité

Quatre rencontres étaient au programme ce dimanche à 15 heures et il y a eu des buts lors de ce multiplex pour la 22e journée de Ligue 1. Le SCO d’Angers a été le premier a ouvrir le score et s’est imposé 3-1 face à Nîmes. Brest s’est incliné 2-4 face à Metz alors que de son côté, Lorient a renversé le PSG (3-2) dans une fin de match de folie. Strasbourg s’est incliné 0-1 face à Reims qui met fin à l’invincibilité du club alsacien qui n’avait plus perdu depuis 2021. Revivez en intégralité le multiplex de la 22e journée de Ligue 1.