Le patron de Canal+ restitue ses droits TV et réclame un nouvel appel d'offres

La situation devient de plus en plus critique pour le football français. Dans une interview publiée par le Figaro, le patron de Canal+, Maxime Saada, a annoncé que la chaîne cryptée allait rendre à la LFP, dès le 5 février prochain, les deux matches de Ligue 1 du samedi 21 heures et du dimanche 17 heures. Selon lui, la Ligue 1 a perdu trop de valeur.

"Nous sommes finalement arrivés à la conclusion côté Canal+ qu'il était dans l'intérêt pour toutes les parties prenantes de passer par un appel d'offres. Nous avons donc adressé un courrier à la LFP pour lui indiquer la restitution du lot 3 que BeIN Sports nous a sous-licencié", a-t-il confié au Figaro.

Avant de poursuivre : "J'estime que le produit L1 a été dégradé dans l'absolu. Pour des raisons conjoncturelles tout d'abord. La diffusion sur Téléfoot a fortement réduit l'exposition de la compétition. (…) Par ailleurs, l'arrivée de Mediapro a contribué à la croissance exponentielle du piratage. (…) La valeur de la Ligue 1 a également baissé pour Canal +". Il pointe également du doigt le fait que, selon lui, Canal+ "n'ait pas été traité correctement ces dernières années".

En attendant un nouvel appel d'offres, il dit vouloir proposer à la LFP une "solution technique universelle pour suivre les matches en pay per view (paiement au match)".

à voir aussi