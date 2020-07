Le FC Nantes annonce trois cas positifs au Covid-19 dans son groupe professionnel

Le club du FC Nantes a annoncé ce vendredi avoir décelé trois cas positifs au Covid-19 au sein de son groupe professionnel. Un joueur est touché, le milieu de terrain Marcus Coco, un membre du staff et un membre du personnel administratif. La formation de Loire-Atlantique doit affronter l'équipe belge d'Anderlecht en match amical samedi et s'est déplacé avec "un groupe réduit".

Après Toulouse, le Covid-19 continue de sévir dans le championnat de France. C'est au tour du FC Nantes d'être touché par la pandémie avec trois cas positifs après des tests réalisés jeudi. Le milieu de terrain Marcus Coco, à peine remis d'une rupture d'un ligament croisé lors de la première journée de Ligue 1 la saison passée, en fait partie et devra rester à l'écart de l'effectif le temps de sa guérison. Un membre du staff et du personnel administratif "proche de l’effectif professionnel" sont aussi touchés, mais les trois cas sont asymptomatiques précise le club.

Malgré l'arrêt du championnat de France, le nouveau coronavirus continue de sévir et se montre de plus en plus actif ces derniers jours. Le club de Loire-Atlantique est le deuxième touché après le relégué Toulouse au début du mois. "Un renforcement des mesures sanitaires va être appliqué au sein du club" a précisé le FCN.

Nantes doit se déplacer en Belgique samedi pour affronter le club d'Anderlecht (15h00). La rencontre a été maintenue, ainsi que l'entraînement de vendredi matin à la Jonelière, mais avec un groupe nantais "réduit". "Seules les personnes testées négatives seront du déplacement" assure le 13e du championnat la saison dernière.