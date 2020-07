Le capitaine emblématique des Verts Loïc Perrin annonce sa retraite sportive

Une romance qui aura duré 17 ans. Depuis ses débuts en professionnel en 2003, Loïc Perrin a connu qu'un seul et unique club, l'AS Saint-Etienne. Ce jeudi, l'homme de 34 ans a annoncé officiellement sa retraite sportive sur son compte Instagram. "C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France", a souligné le capitaine emblématique des Verts. Une rencontre qui ne s'est pas finie de la meilleure des manières pour lui.

Expulsé après une demi-heure de jeu à la suite d'un tacle violent sur Kylian Mbappé, l'ancien défenseur central reste néanmoins satisfait de ce qu'il a accompli avec son club de cœur. "Même si j'espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas mais toujours en donnant le maximum" a-t-il indiqué. Une Coupe de la Ligue en 2013 est le seul trophée conquis par le célèbre numéro 24. Après plus de 450 apparitions sous les couleurs stéphanoises (470), c'est "une page qui se tourne" pour le jeune retraité mais son "histoire avec l'ASSE n'est pas encore terminée", lui, qui va à présent intégrer l'organigramme du côté de la Loire.

à voir aussi