Le calendrier de la saison 2020-2021 est connu : PSG-OM le 13 septembre, Lyon-Saint-Etienne le 8 novembre

• Un gros début de saison pour l'OM, le PSG commencera par Metz

Double tenant du titre en Ligue 1, le Paris Saint-Germain débutera son exercice 2020-2021 par la réception du FC Metz, mais pas nécessairement aux dates prévues, à savoir le week-end du 22-23 août durant la LFP souhaite voir débuter la saison. En effet, si les Parisiens venaient à se hisser en finale du Final 8 de la Ligue des champions, qui se déroulera du 12 au 23 août à Lisbonne, la première rencontre du PSG en Ligue 1 cette saison serait décalée. Suite à ce match au Parc des Princes contre Metz, le club de la capitale connaîtra une fin de mois d'août et un mois de septembre compliqué, avec des déplacements à Lens (2e journée), à Nice (4e journée) et à Reims (5e journée). Ce calendrier de début de saison sera complété par la réception de l'Olympique de Marseille dès la 3e journée.

Le Classique entre le PSG et l'OM sera l'une des étapes d'un début de saison piégeux pour le club de la Canebière et son entraîneur André Villas-Boas. Les joueurs de l'OM accueilleront d'abord Saint-Étienne (1ere journée) avant de se rendre à Paris (3e journée) et à Lyon (6e journée) jusqu'au 4 octobre. Les premières semaines de la saison seront déjà décisives pour l'OM, qui devra également gérer son retour en Ligue des champions, dont la première journée est prévue le 1er octobre, soit trois jours avant le choc contre l'OL.

• Les dates des derbys et autres chocs

L'OL aura également du fil à retordre en ce début de saison qui suivra une éventuelle participation au Final 8 de Lisbonne en fonction de son résultat contre la Juventus Turin en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Après la réception de Montpellier dès la 1re journée, celle de l'OM, lors de la 6e journée, les Lyonnais accueilleront le rival stéphanois le 8 novembre lors de la 10e journée. Le match retour se déroulera le 24 janvier à l'occasion de la 21e journée.

Dans les autres grandes affiches de la saison, dont les dix plus belles seront retransmises par le nouveau diffuseur de la Ligue 1, Mediapro, on retrouve notamment la rencontre au sommet entre le PSG et l'OL, le 13 décembre au Parc des Princes, ou encore le match au Stade Pierre Mauroy entre Lille et le PSG une semaine plus tard, le 20 décembre. Monaco jouera à Nice dans le derby de la côté d'Azur le 8 novembre (10e journée) avant le match retour le 3 février (23e journée), et accueillera Lyon le 2 mai lors de la 35e journée. Le face-à-face avec le PSG se fera au stade Louis II (J11) le 22 novembre et le retour le 21 février (J26).

• Les 10 plus belles affiches

-1ere journée (23 août) : Marseille-Saint-Étienne

-3e journée (13 septembre) : PSG-Marseille

-6e journée (4 octobre) : Lyon-Marseille

-10e journée (8 novembre) : Lyon-Saint-Étienne

-14e journée (13 décembre) : PSG-Lyon

-16e journée (20 décembre) : Lille-PSG

-21e journée (24 janvier) : Saint-Étienne-Lyon

-24e journée (7 février) : Marseille-PSG

-27e journée (28 février) : Marseille-Lyon

-30e journée (21 mars) : Lyon-PSG