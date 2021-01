L'Argentin Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG

Le Paris Saint-Germain a officiellement trouvé le remplaçant de Thomas Tuchel, limogé par le club après la victoire 4-0 face à Strasbourg le 24 décembre dernier. Il s'agit bien de Mauricio Pochettino, ex-entraîneur de Tottenham, libre depuis un an. Arrivé à Paris vendredi, sa nomination a été officialisée ce samedi par le club.

Ancien défenseur central du PSG, l'Argentin de 48 ans devient le onzième entraîneur parisien à avoir porté les couleurs du club en tant que joueur. Il sera pour la première fois sur le banc pour un déplacement à Saint-Etienne le 6 janvier prochain, et retrouve le club de la capitale près de dix-huit ans après son départ. Un nouveau tremplin pour un homme à la carrière linéaire.

Près de cent matches joués avec le PSG

Mauricio Pochettino est lancé à 16 ans par Marcelo Bielsa avec les Newell’s Old Boys, l'un des deux clubs de la ville argentine de Rosario. Puis, l'Argentin débarque sur le Vieux Continent à 22 ans pour rejoindre l’Espanyol Barcelone, avec lequel il gagne la Coupe d’Espagne en 2000. Un an plus tard, il est repéré par Luis Fernandez qui le convainc de rejoindre le PSG. Le défenseur central devient rapidement titulaire au sein du club parisien dont il porte même le brassard de capitaine à plusieurs reprises à partir de juillet 2001. Lors de la saison 2001-2002, il est associé à son compatriote Gabriel Heinze en défense. C'est une réussite : le PSG n’encaisse que 24 buts, terminant la saison avec la meilleure défense de Ligue 1. L'Argentin reste deux saisons et demie à Paris (95 matches, 6 buts), qu'il quitte à l'été 2003 pour jouer un an avec les Girondins de Bordeaux, avant de retourner à l'Espanyol Barcelone où il met fin à sa carrière professionnelle.

Trois clubs entraînés mais aucun titre

Pour l'instant, le palmarès de coach de Mauricio Pochettino est vierge, malgré ses passages sur trois bancs différents. Il démarre sa carrière d'entraîneur avec son ancien club l’Espanyol Barcelone (de janvier 2009 à novembre 2012) puis se rend à Southampton, de janvier 2013 à l'été 2014, qu'il réussit à hisser à une historique 8e place de championnat anglais, avant de rejoindre Tottenham jusqu'à son éviction en novembre 2019. Avec le club londonien, il obtient une certaine régularité en Premier League dont il devient même vice-champion (2016-17) et atteint la finale de la Ligue des Champions en 2019, meilleur parcours européen jamais réalisé par les Spurs. Le point d'orgue de sa carrière de coach jusqu'à maintenant.

Libre de tout contrat depuis un peu plus d'un an, le "Sherif" (son surnom lors de son passage sur le banc de l'Espanyol) avait déjà évoqué par la passé son attachement au PSG. En 2016, alors entraîneur de Tottenham, il avait déclaré sur RMC : "Cela me plairait d'être l'entraîneur du PSG. Cela fait partie de mes rêves. Donc pourquoi pas ? Je suis l'actualité du PSG", avait-il ajouté dans un entretien accordé à Luis Attaque. Ce rêve devient réalité, cinq ans après.

