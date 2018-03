L'arbitre Tony Chapron finalement suspendu 6 mois en appel pour son tacle sur le Nantais Diego Carlos

L'arbitre Tony Chapron, qui avait taclé un joueur nantais mi-janvier lors de Nantes-PSG, a écopé d'une suspension de six mois ferme et deux avec sursis en appel vendredi, selon des sources proches du dossier, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Il avait taclé Diego Costa après avoir cru que le joueur l'avait volontairement bousculé. M. Chapron pourrait donc ne plus refouler un terrain de Ligue 1 ou de Ligue 2, puisqu'il avait annoncé son intention de prendre sa retraite sportive en fin de saison.