Ligue 1 : Neymar, en instance de départ, absent du groupe du Paris SG contre Nîmes

Allait-il être présent pour la reprise de la saison ? C'était l'une des questions qui se posait le plus lorsqu'on évoquait le cas Neymar. La réponse est désormais connue. Non, le Brésilien ne jouera pas tant que sa situation ne sera pas éclaircie a précisé Leonardo.

Le dirigeant a confirmé aux journalistes la présence de discussions "plus avancées qu'avant". "Mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord", a-t-il précisé. Barcelone et le Real Madrid sont les deux destinations évoquées pour Ney, le joueur le plus cher de la planète (222 M EUR).

"On va gérer ces moments-là. c'est important de définir un futur pour tout le monde. S'il reste, il joue. S'il part, il part. Le plus vite (on le saura), le mieux (ce sera)", a poursuivi Leonardo en préambule de la conférence de presse de l'entraîneur Thomas Tuchel à la veille de l'accueil au Parc des Princes de Nîmes (21h00).

Neymar toujours pas apte à 100%

Par ailleurs, "Ney" n'a pas pu finir l'entraînement de ce samedi matin. En effet, il reprend progressivement après avoir été touché à la cheville."Neymar n'a pas fini l'entraînement (samedi) et ce n'est pas possible qu'il joue demain", a-t-il simplement dit, affirmant qu'Edinson Cavani et Kylian Mbappé formeront l'attaque titulaire dimanche au Parc. "Il est dans une phase d'entraînement individuel, il est un peu blessé. Il a pris un coup avant-hier (jeudi), un coup aujourd hui (samedi), il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe donc il n'est pas en capacité de jouer pour nous".