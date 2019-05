Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son avenir au PSG

à voir aussi

Trophées UNFP: Kylian Mbappé et les autres...

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club champion de France, le prodige du football français aurait-il des envies d'ailleurs ? Alors qu'il venait de recevoir le trophée de meilleur joueur de L1, Mbappé a déclaré qu'il sentait "que c'est le moment d'avoir plus de responsabilités." Il précise dans la foulée qu'il "'espère que ce sera peut-être au Paris-Saint-Germain (...) ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet."

Interrogé quelques minutes plus tard par différents médias, Mbappé a précisé l'intention de ces paroles. "J'ai dit ce que j'avais à dire devant la presse. Quand on est sur scène on peut faire passer des messages. Je pense avoir fait passé le mien. Si je parle encore, ce sera trop et ce n'est pas le message que je veux envoyer", a-t-il ajouté.

Arrivé en provenance de Monaco en 2017, d'abord en prêt puis contre 180 millions d'euros, Mbappé a vu sa valeur marchande fortement augmenter ces derniers mois. Son jeune âge, son titre de champion du monde et sa marge de progression font de lui Le joueur des prochaines années. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant de 20 ans serait en discussions avec les dirigeants parisiens pour une prolongation de contrat avec le club parisien.

Après l'élimination en 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, son discours se voulait plutôt rassurant à l'égard du PSG. "Avec cette élimination, tous les problèmes que cela va engendrer, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c'est clair et c'est précis", avait-il assuré. Mais depuis le retour de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, la presse espagnole évoque très régulièrement son nom pour renforcer l'effectif d'une équipe qu'il a toujours admirée.