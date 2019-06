Julien Stéphan prolonge à Rennes, Ben Arfa s'en va

"Je peux vous confirmer quelque chose qui me tient à coeur, la prolongation pour deux saisons de Julien Stephan", à qui il ne restait plus qu'une année de contrat, a annoncé Létang lors d'une conférence de presse. Au terme d'une saison marquée par la victoire en Coupe de France et un huitième de finale en Ligue Europa, la relation entre les deux homme semblait s'être brouillée après des critiques d'Hatem Ben Arfa sur le jeu pratiqué à Rennes auxquelles le président avait tardé à répondre publiquement.

La presse s'était fait l'écho d'une proposition de prolongation d'une année plus une autre en option ainsi que de demandes de la part du coach sur sa place dans le processus de recrutement du club. "Nous sommes le club français qui a participé au plus de rencontres cette saison avec 56 matches. Ce rythme ne nous a pas permis de nous asseoir, de discuter", a justifié Létang sur le timing de la prolongation. Ces discussions ont permis "d'approfondir sur le mode de fonctionnement", a admis Julien Stephan et elles "débouchent aujourd'hui sur une continuité dans le temps, qui est pour moi une grande joie dans un club qui me tient particulièrement à coeur", a déclaré Stéphan.

Ben Arfa s'en va

Le président du club breton a par ailleurs clarifié la situation de Hatem Ben Arfa. Olivier Létang a confirmé que le milieu de terrain offensif ne sera plus un joueur rennais la saison prochaine. Recruté l'été dernier alors qu'il était en fin de contrat au Paris SG, Ben Arfa avait signé pour une année plus une en option, mais cette dernière n'a pas été levée. Le dirigeant a estimé que le bilan du joueur, auteur de 9 buts et qui a délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, était "positif". Les récentes critiques du joueur concernant le style de jeu de l'équipe ne sont sans doute pas passée inaperçues...