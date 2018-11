Jocelyn Gourvennec à Guingamp, c'est officiel

Après avoir limogé son entraîneur, Antoine Kombouaré, voici deux jours, l'En Avant Guingamp a engagé son nouveau technicien. Et le club breton n'est pas allé très loin pour le trouver, puisqu'il s'agit de Jocelyn Gourvennec, le prédécesseur du Kanak, aux affaires à l'En Avant de 2010 à 2016. "Joce is back" a titré le site du club. Il prendra ses fonctions la semaine prochaine et s'engagera jusqu'à l'été 2020. Il retrouvera donc un banc pour la première fois depuis son limogeage de Bordeaux en janvier dernier.