Houssem Aouar, testé positif au Covid-19, est forfait contre Dijon

Il s'agit d'un coup dur pour le joueur et pour le club. L'Olympique Lyonnais, qui accueille Dijon ce vendredi soir pour son premier match de Ligue 1 de la saison 2020-2021, va devoir se passer d'Houssem Aouar. Selon les informations de L'Équipe, le milieu de terrain a été testé positif au Covid-19. L'ensemble des joueurs de l'effectif lyonnais avait passé des tests mardi, avant qu'Aouar ne les repasse jeudi après avoir été affecté par une gastro-entérite. Les résultats, arrivés vendredi matin, ont confirmé la contamination du milieu de 22 ans.

Pas d'équipe de France pour Aouar ?

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matches de l'équipe de France (contre la Suède et la Croatie), Aouar devrait également tirer un trait sur une éventuelle première sélection chez les Bleus. Le milieu lyonnais va en effet devoir respecter une période de quatorzaine afin de ne pas contaminer certains de ses partenaires et les matches de la France auront lieu les 5 et 8 septembre prochain. Ce vendredi soir, Lyon va donc devoir se passer d'Aouar, qui est sur le départ et qui pourrait prendre la direction de Manchester City, du Real Madrid ou de la Juventus en septembre.

Ce match contre Dijon représentait ainsi peut-être son dernier avec son club formateur. Pour le remplacer ce vendredi soir dans une équipe qui devrait évoluer en 3-5-2, Rudi Garcia pourrait opter pour Jeff Reine-Adelaïde ou Thiago Mendes, acheté à Lille l'été dernier et qui a perdu sa place dans l'équipe depuis l'émergence de Maxence Caqueret.