Gianluigi Buffon quitte le PSG après une saison

A 41 ans, après une seule saison passée au PSG, le gardien de but italien Gianluigi Buffon va quitter la Capitale. C'est un twwe du club parisien qui officialise la séparation, alors qu'il était arrivé la saison passée avec un contrat d'un an plus une année en option. Au terme d'une saison où l'alternance avec Alphonse Areola a posé plus de questions qu'elle n'a apporté de certitudes, et où il a commis quelques bévues, l'emblématique joueur de la Squadra fait ses valises. "Aujourd’hui se termine mon aventure hors de l’Italie", a écrit le gardien de but sur le site internet du club. Retour au bercail pour lui ?