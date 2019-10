Football : Alain Casanova n'est plus l'entraîneur de Toulouse

Le Toulouse FC l'a annoncé ce jeudi matin : Alain Casanova n'officiera plus sur le banc dès la prochaine journée. L'entraîneur paie une série de matches sans victoires et un niveau de jeu plus qu'inquiétant. Avant son prochain match face à Lille le 19 octobre prochain, Toulouse est 18e de Ligue 1.