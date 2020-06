Cinq membres de l'AS Saint-Etienne, dont trois joueurs, positifs au coronavirus

Le club de Saint-Etienne, qui a repris le chemin de l'entraînement cette semaine, a annoncé que les tests "sérologiques et PCR" pratiqués hier avaient fait apparaître cinq cas positifs au Covid-19 parmi les 54 personnes testées. Et le club stéphanois précise que parmi ces cinq membres de l'équipe, trois sont des joueurs. Ces tests montrent que le virus a été contracté durant la période de confinement. "Ces personnes sont désormais isolées à leur domicile et font l’objet d’un accompagnement par le staff médical, en relation avec le CHU de Saint-Etienne", indique le communiqué.