Bordeaux : Jean-Louis Gasset remplace Paulo Sousa sur le banc des Girondins, Alain Roche directeur sportif

C'est un visage familier qui va retrouver les bancs de Ligue 1 la saison prochaine. Un visage familier et inattendu, tant sa mise en retrait après son départ des Verts en mai 2019 semblait sans retour - celui-ci expliquant alors publiquement son intention de "prendre du temps pour sa famille". Mais il faut croire que l'adrénaline du terrain lui manquait trop : à 66 ans, Jean-Louis Gasset va relever un nouveau défi en devenant le coach N.1 des Girondins de Bordeaux. Il a paraphé un contrat de deux ans avec le club. En parallèle à sa nomination, celle d'Alain Roche en tant que directeur sportif a également été officialisée.

Gasset convaincu par Longuépée

"La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric (Longuépée, président du club) pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux" a expliqué Jean-Louis Gasset dans un communiqué du club. "Il me semblait naturel de revenir là où j’ai grandi et exercé ma passion, a de son côté déclaré Alain Roche. Rendre au club tout ce qu’il m’a apporté me donne une immense joie mais constitue un énorme enjeu dont je mesure la responsabilité. J’ai hâte de revenir au Château du Haillan et de travailler dur pour rendre les supporters girondins fiers de leur club."

Bordeaux - Sousa : une fin d'aventure chaotique

Après plusieurs jours de négociations, le départ de Paulo Sousa s'est accéléré ces dernières heures, en même temps que l'arrivée de Gasset en Gironde se concrétisait. Le Portugais était sensé prendre en charge le groupe professionnel lors d'un stage de pré-saison à Saint-Paul-Lès-Dax (Landes) ce lundi, avant de défier Auxerre à l'Abbé-Deschamps en amical samedi soir.

Pour rappel, Sousa avait averti sa direction dès la reprise de l’entraînement le 22 juin qu’il souhaitait quitter le club, avant de l'annoncer à ses joueurs début juillet. Mais les discussions pour trouver un accord mettant fin au contrat du technicien - l'un des plus rémunérateurs de Ligue 1 (environ 280 000 euros par mois) - ont été longues à se décanter. La belle victoire samedi dernier face à Reims en amical (4-0) avait pourtant laissé entrevoir de belles choses. Elle résonnera pourtant comme le clap de fin de l'aventure du Portugais sur le banc des Girondins.