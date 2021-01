Battu en fin de match à Lorient (2-3), le PSG marque le pas en championnat

Sensation au Moustoir ! Le Paris Saint-Germain s'est incliné dimanche sur la pelouse du promu Lorient (2-3), relégable au coup d'envoi. La formation de Mauricio Pochettino menait pourtant à un peu plus de dix minutes de la fin grâce à deux penalties convertis par Neymar. Mais à trop chercher la victoire, le PSG s'est fait punir. Alignés dès le coup d'envoi, les Quatre Fantastiques (Neymar - Mbappé - Di Maria - Icardi) cherchent encore la bonne formule.

On prend les mêmes et on recommence. Le PSG, désormais entraîné par Mauricio Pochettino, a voulu miser sur ses talents offensifs, les Quatre Fantastiques Neymar – Kylian Mbappé – Angel Di Maria – Mauro Icardi, chez le promu lorientais. Mais comme pour son prédécesseur Thomas Tuchel, la formule a montré quelques failles. Peu inspirés offensivement, les Parisiens se sont inclinés en Bretagne (2-3) en toute fin de match face à des locaux renversants. Les deux penalties de Neymar n'ont pas été suffisants pour se mettre à l'abri.

Cette défaite, la première avec le coach argentin, souligne une nouvelle fois les largesses défensives et le déséquilibre qui minent parfois le club de la capitale lorsque tous ses atouts offensifs sont alignés. Paris laisse le fauteuil de leader à Lyon ou Lille, si le LOSC s'impose contre Dijon, et pourrait même voir le quatrième, Monaco, revenir à seulement trois points au soir de la 22e journée.

