Barrage de Ligue 1 - Ajaccio paye les pots cassés contre Toulouse

Trois jours après le match controversé contre Le Havre, Ajaccio s'est incliné (3-0) dans le barrage aller pour l'accession en Ligue 1 contre Toulouse. Son stade suspendu, les Corses jouaient "à domicile" à Montpellier, dans un stade vide puisque à huis clos. Avec 3 joueurs suspendus plus l'entraîneur, l'ACA a encore perdu deux joueurs importants sur blessure (Leca et Gimbert) et s'est incliné nettement. Le TFC prend donc une belle option avant de recevoir dimanche cette même équipe, probablement encore amoindrie.

C'était sans doute trop pour Ajaccio. Après la débauche d'énergie liée à la prolongation contre Le Havre, la tonne d'influx laissée en-dehors du terrain après le report du match contre les Havrais vendredi puis les polémiques de dimanche, et sur le pré avec l'égalisation in-extremis puis la séance de tirs au but, et sans toutes ses forces, l'équipe corse n'a pas tenu le choc. Au lieu d'avoir cinq jours de repos, si le match contre les Normands s'était disputé normalement, elle n'a eu que trois jours. Et il n'y en aura que quatre jusqu'au match retour. En plus, la malchance s'est ajoutée.

Des coups du sort en plus

Un nouveau coup du sort s'est abattu sur les Ajacciens: un but encaissé au bout de trois minutes de temps additionnel en 1re période. Le pire moment pour encaisser un but, alors que le TFC avait dominé sans écraser la concurrence. Le coup franc merveilleux de Gradel se logeait dans la lucarne de Leca qui, en plongeant, se blessait. Son épaule heurtait son poteau, et le héros de la séance des tirs au but devait sortir. Un handicap de plus. Et à l'heure de jeu, Gimbert, buteur dimanche, se blessait à la cuisse et cédait sa place.

Un peu avant, sur un corner, Julien coupait parfaitement la trajectoire du ballon pour reprendre du gauche et doubler la mise (51e). Et après l'heure de jeu, sur un autre corner, mal repoussé, Sanogo fusillait Mandanda, qui avait succédé à Leca dans le but (66e). A 3-0, les espoirs de montée s'envolaient pour l'ACA. Saison, pré-barrage, barrage, suspensions et blessures, comment Ajaccio pourrait renverser dans quatre jours des Toulousains qui ont joué à leur main ?