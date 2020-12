Après cinq défaites d'affilée, Patrick Vieira limogé de l'OGC Nice

Après la défaite de l’OGC Nice contre le Bayer Leverkusen hier soir, Patrick Vieira savait son avenir menacé au sein du club azuréen, mais ne voulait pas abandonner son poste: "Je me battrai pour rester ici le plus longtemps possible". Pourtant, les dirigeants niçois ont pris la décision de se séparer de l’ancien capitaine de l’Equipe de France dès la fin du match.

C’est la première fois depuis 2011 et le départ d’Eric Roy que le Gym se sépare d’un entraîneur en cours de saison. C'est l'adjoint de Patrick Vieira, Adrien Ursea, qui a été choisi par la direction pour assurer sa succession. Les Niçois, onzièmes au classement, se déplacent à Reims dimanche.