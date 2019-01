Ligue 1 : Paris s'impose à Amiens et reste invaincu

Après avoir été longtemps inefficaces en première période, les hommes de Thomas Tuchel ont montré les muscles cet après-midi à Amiens. Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Marquinhos ont permis au PSG de repartir sur de bonnes bases après leur défaite en milieu de semaine en Coupe de la Ligue. Paris signe son 17e succès en 19 matchs et reprend du lest sur le LOSC, son dauphin. Du côté d'Amiens, la zone rouge est toujours aussi proche.