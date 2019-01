Ligue 1 : le PSG pulvérise Guingamp au Parc et bat son score record à domicile

Le public du Parc des Princes ayant défié le froid ce samedi après-midi n'aura pas été déçu du spectacle. Pour cette 21e journée de Ligue 1, Paris a étrillé Guingamp (9-0), signant ainsi le plus gros succès à domicile de son histoire, un an après le récital face à Dijon (8-0). Cavani et Mbappé y sont allés de leur triplé, Neymar a inscrit un doublé tandis que Thomas Meunier est venu compléter la très lourde addition. Point noir au tableau : la sortie de Verratti sur blessure, touché à la cheville.

C'est un festival que se sont offerts les Parisiens ce samedi après-midi. Une vengeance, aussi, après la défaite en Coupe de la Ligue (1-2) face à Guingamp. Reste que l'ampleur du score (9-0) est phénoménal. D'ailleurs, jamais le PSG n'avait signé un tel succès à domicile dans son histoire. Il y a un an quasiment jour pour jour, les joueurs d'Unai Emery étrillaient Dijon au Parc 8-0. En 2019, ceux de Thomas Tuchel ont donc fait encore plus forts...

Festival offensif mais sortie sur blessure de Verratti

Avec Buffon de retour dans les buts, Paris affichait son équipe-type, notamment avc son quatuor offensif Di Maria - Mbappé - Cavani - Neymar. Et tous ou presque y sont allés de leur(s) but(s). Triplé pour Mbappé et Cavani, doublé pour Neymar... Et dernière réalisation pour le Belge Thomas Meunier. Même les supporters et les membres du staff parisien n'en demandaient pas autant.

Si l'Uruguayen en a profité pour inscrire son 100e but avec le PSG, que Mbappé s'envole au classement des buteurs (bien rejoint par ses compères de l'attaque), une mauvaise nouvelle est toutefois à noter : la sortie sur blessure de Marco Verratti. L'Italien a été touché à la cheville après un contact avec un Guingampais au quart d'heure de jeu, entraînant son remplacement. Inquiétant à moins d'un mois du choc contre Manchester United en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Avec deux matches de plus à disputer, le PSG, tranquille leader, compte 13 points d'avance sur Lille, 2e, alors que Saint-Etienne, 3e, est relégué à 17 longueurs.