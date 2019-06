La DNCG relègue Sochaux et Nancy en National 1

La sanction est tombée pour FC Sochaux-Montbéliard et l'AS Nancy Lorraine. Les deux clubs ont été relégués administrativement en National 1 suite à la décision de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le gendarme financier du football français.

Ils avaient jusqu'à ce mercredi pour présenter des garanties et des éléments complémentaires concernant leurs budgets pour la saison prochaine suite à leur audition devant la DNCG début juin. Les deux clubs de Ligue 2 Sochaux et Nancy n'ont finalement pas convaincu le gendarme financier du football français, qui a annoncé ce mercredi la rétrogradation administrative des deux clubs en National 1.

Les deux clubs font appel

Sochaux, 16e de L2, a fait savoir dans un communiqué publié dans la soirée que l'ensemble de certaines garanties n'avait pu être transmis en temps et en heure et qu'il fera appel de cette décision. "Le FCSM va faire appel de cette décision et se montre optimiste quant à sa capacité à présenter devant la commission d'appel de la DNCG les documents nécessaires pour évoluer en Domino’s Ligue 2 en 2019/2020", écrit le club sochalien.

Nancy, 14e de L2, a lui annoncé sa volonté de faire appel, bien décider à "démontrer sa solidité morale et financière" lors d'une prochaine audition devant la DNCG, prévue le 1er juillet prochain. "L’ASNL mettra à disposition de la DNCG tous les éléments matériels probants pour infléchir cette décision", indique le club sur son site internet.

Ces rétrogradations pourraient faire l'affaire du Gazélec Ajaccio, 18e et barragiste, et du 19e de L2, Béziers. Sous réserve de l'examen d'éventuels appels et que ces derniers clubs passent eux aussi l'examen de la DNCG.