Kylian Mbappé reste le joueur le plus cher à plus de 259 millions d'euros, Neymar et Cristiano Ronaldo dégringolent

Il y a six mois, Kylian Mbappé pointait à la première place avec une valeur de 265,2 M€. Depuis, la crise du Covid-19 est passée par là, et la cote des joueurs s'en ressent forcément. Toutefois, l'attaquant des Bleus et du PSG ne subit que peu cet impact si l'on en croit l'étude publiée par l'Observatoire du Football (CIES). Mbappé reste bien en tête, largement, de ce baromètre virtuel avec une valeur estimée à 259,2M€.

Mbappé et Griezmann dans le Top 10

Le champion du monde est à présent le seul joueur à dépasser le cap des 200M€, Raheem Sterling étant passé de 223,7M€ en janvier dernier à 194,7 M€ selon le nouveau "classement". Le joueur de Manchester City est à présent suivi de trois autres Anglais, Jadon Sancho du Borussia Dortmund (179,1M€), Trend Alexander-Arnold de Liverpool (171,1M€) et Marcus Rashford de Manchester United (152,3M€).

Auparavant troisième, l'Egyptien Mohammed Salah se retrouve quant à lui cinquième devant le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané. Dans ce top 10, Antoine Griezmann du FC Barcelone (136,4M€) pointe au septième rang. A noter par ailleurs que sur les dix premiers, on ne dénombre que deux défenseurs, à savoir Alexander-Arnold et le Canadien Alphonso Davies du Bayern Munich (133.5M€).

Messi 21e, Neymar 36e, Ronaldo 70e

Dans ce top 10, Griezmann est le joueur le plus âgé (29 ans), ce qui explique en grande partie la position de très grands noms du ballon rond comme Lionel Messi. Malgré ses 32 ans, la star du Barça reste tout de même 21e (100,1M€). En revanche, Neymar Jr, qui a quatre ans de moins que l'Argentin, doit se contenter de la 36e place (82,7M€). Le Brésilien du PSG est au passage devancé par le défenseur français du Barça Clément Lenglet (82,9M€, 35e). Ce dernier est le troisième Français le mieux classé devant un autre défenseur tricolore, Benjamin Pavard du Bayern Munich (76,2M€, 43e).

Neymar touché aux côtes contre Montpellier © FRANCK FIFE / AFP

Enfin, à 35 ans, l'inusable portugais Cristiano Ronaldo de la Juventus Turin (62,8 M€, 70e) est le joueur le plus âgé du top 100. Au total, on dénombre pas moins de 22 footballeurs -dont deux Français- avec une valeur estimée supérieure à 100 millions d'euros.