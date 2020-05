Kylian Mbappé : "Je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale ma priorité"

Kylian Mbappé qui s'est montré relativement discret ces derniers temps, a indiqué au Daily Mirror que l'équipe de France et le Paris Saint-Germain restent ses priorités et qu'un prix comme le Ballon d'Or ne serait que du bonus.

Depuis l'arrêt des compétitions, Kylian Mbappé n'a pas trop parlé aux médias. Ayant vécu le confinement dans le sud de la France, le jeune champion du monde estime que "l'important c'est que nous restions en forme et que nous préservions la santé de nos familles et nos être chers. Le football reviendra lorsque ce sera sûr", a-t-il dit au Daily Mirror.



Pour ce qui est de se ambitions, elles restent intactes. "Je veux garder la réussite en équipe nationale", et rappelle que "la saison prochaine nous avons l'Euro et notre ambition sera d'en sortir vainqueurs". L'attaquant de 21 ans explique aussi que "c'est une grande ambition de gagner la Coupe d'Europe et faire partie du PSG vainqueur de sa première Ligue des champions serait très spécial".

"Le Ballon d'or, ne m'empêche pas de dormir la nuit"

Pour Kylian Mbappé, les récompenses individuelles ne sont donc pas ses objectifs principaux. "Ce serait bien de remporter le Ballon d'Or, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit. Je ne pense pas être obligé de le remporter la saison prochaine ou celle d'après, je ne me suis pas fixé de date limite pour le remporter. Je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale ma priorité, puis si des récompenses individuelles arrivent, ce sera du bonus", assure-t-il.

Conscient que son talent a séduit le monde entier, Mbappé assurer qu'il ne s'en contente pas. "Je cherche toujours à m'améliorer. Je joue avec tellement de joueurs d'expérience au PSG ou en équipe de France, que je cherche toujours à apprendre et à m'améliorer." Concernant les matches à huis clos qui se tiennent actuellement en Bundesliga, le joueur du PSG se montre assez sceptique. "Les supporters sont tellement importants dans le jeu que jouer sans eux sera étrange pour les joueurs. Mais il n'y a pas de précédent dans ce que nous vivons et la sécurité de tous doit être la priorité."