"Je ne veux pas d'argent, juste partir", André Villas-Boas a remis sa démission à la direction de l'OM

La crise à l’OM vient de passer un nouveau cap ce mardi. En conférence de presse d’avant Lens-Marseille de mercredi soir, André Villas-Boas a annoncé avoir donné sa démission à la direction du club : “J’ai présenté ma démission en disant que je n’étais pas d’accord avec la politique sportive. Je ne veux pas d’argent, juste partir. J’attends une réponse de la direction et si c’est non, on continue. Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir.”

Pas de lien avec les évènements de ce week-end

“Cela n’a rien à voir avec les incidents de ce week-end." assure le portugais. Le désaccord est sportif. Au lendemain de la clôture du mercato où l’Olympique de Marseille a recruté le milieu de terrain Olivier Ntcham et laissé filer Nemanja Radonjic, Villas-Boas affirme que ces choix n’étaient pas les siens, et pire, il n’était même pas au courant : “C’est lié à l’aspect sportif. Ntcham, c'est un joueur auquel j’ai dit non. Je n’étais pas au courant, je l’ai appris en me réveillant par la presse ce matin. Même le départ de Nemanja Radonjic, j’ai été informé le soir.”

“Je ne peux pas accepter ça, ce club à déjà vécu deux trois ans de n'importe quoi sur l'aspect des transferts. Avant d'aimer l'OM, je suis un professionnel du foot et on ne touche pas à mon professionnalisme. Quand tu veux me vendre un mec [Ntcham] qui n'a rien à voir avec les caractéristiques de celui qui est parti [Sanson], là je ne peux plus.” a-t-il expliqué.

Cette démission intervient dans un contexte de crise à l’OM après les violentes manifestations des supporters à La Commanderie samedi, qui ont conduit à l’annulation de la rencontre contre Rennes au Vélodrome. Elle intervient également quelques jours après que le coach de l’OM ait annoncé son intention de quitter le club à la fin de la saison. Mais cela risque d’arriver bien plus tôt que prévu.

