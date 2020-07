Serie A : Cristiano Ronaldo offre le 36e titre de son histoire à la Juventus Turin face à la Sampdoria Gênes

Sans briller, la Juventus Turin s'est offert ce dimanche le 36e titre de son histoire après sa victoire face à la Sampdoria Gênes (2-0). Cristiano Ronaldo a ouvert le score et Paulo Dybala est sorti blessé, seule ombre au tableau. Il s'agit du 9e trophée consécutif de la Vieille dame en Serie A.

Jamais la Vieille Dame n'aura aussi bien porté son nom cette saison. Éreintée par neuf ans de règne, la Juventus Turin a achevé ce dimanche soir une décennie de domination sur la Serie A en battant la Sampdoria Gênes sur le score de 2 buts à 0.

Un 36e titre signé CR7

Mais à l'instar de sa saison, les Bianconeris n'ont jamais montré autant de failles. Arrivé sur le banc en remplacement d'Allegri, Maurizio Sarri a tâtonné durant de nombreux mois et n'a jamais pu mettre en place son jeu si léché entraperçu à Naples ou encore à Chelsea. Face au bloc bas imposé par Claudio Rainieri, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont cassés les dents sur la défense adverse et ont rarement semblé en mesure de pouvoir les déstabiliser. Pire les Turinois ont rapidement perdu Paulo Dybala, sorti sur blessure et désormais incertain face à Lyon pour le huitième retour en Ligue des champions.

Il aura fallu deux nouveaux éclairs de CR7 pour décanter la situation. Sur une combinaison sur coup franc d'abord avec Miralem Pjanic, Cristiano a repris victorieusement un centre à ras de terre du futur barcelonais pour permettre à son équipe d'ouvrir le score. Avant d'obliger Audero à repousser une frappe puissante de loin. Vigilant, Bernardeschi suivait pour réaliser le break et permettre à son équipe de remporter son 36e scudetti de son histoire. On oubliera son penalty manqué en fin de match. L'essentiel était ailleurs ce soir. Depuis le retour de la Serie A, le Portugais a marqué dix buts en championnat. Personne n'a fait mieux dans les cinq grands championnats.

Rabiot enfin au niveau

Si Cristiano Ronaldo a été le grand artisan de ce titre avec 31 réalisations, un autre homme fort a montré qu'il faudrait compter sur lui à l'avenir. Arrivé sur la pointe des pieds à l'intersaison dernière, Adrien Rabiot aura mis 8 mois pour s'acclimater. Mais à l'instar de ses précédentes sorties, le milieu de terrain français a régné une fois de plus au centre du terrain ce dimanche. Percutant, il a ainsi provoqué le coup franc à l'origine du premier but.

à voir aussi

Serie A, 36e journée : revivez la victoire de la Juventus face à la Sampdoria Gênes

Si Miralem Pjanic sera Barcelonais la saison prochaine, son successeur au poste, Arthur, a du souci à se faire. En attendant, l'ancien Duc de Paris peut savourer un premier titre de champion d'Italie. Avant d'aborder les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions dans quelques jours face à Lyon. Avec envie.