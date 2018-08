Football / Transferts : Steven Nzonzi signe 4 ans à l'AS Roma

Le Champion du monde français, Steven Nzonzi, s'est avec l'AS Roma ce mardi. Il s'est engagé pour les quatre prochaines saisons contre une somme de 26.65 millions d'euros plus 4 de bonus. Le milieu de terrain quitte l’Espagne et le FC Séville où il évoluait depuis 2015. A 29 ans, Steven Nzonzi donne un nouveau tournant à sa carrière. Il est la dixième recrue phare du demi-finaliste de la dernière Ligue des champions où il portera le numéro 42.

L’accueille des Tifosi romain en dit long sur la nouvelle dimension de Steven Nzonzi. Ce mercredi à l’aéroport de Rome, le champion du monde français a été scandé par les supporters de la Roma. A 29 ans, le milieu de terrain quitte le FC Séville où il a passé trois saisons et remporté la Ligue Europa en 2016. Ses performances avec le club espagnol lui on ouvert les porte de l'équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde cet été. Avec une entrée en jeu remarqué lors de la finale contre la Croatie, et le titre à la clé, Steven Nzonzi est rentré dans une nouvelle dimension.

"Je suis très heureux d'être ici", a déclaré le Français, cité dans le communiqué de sa nouvelle formation."Je veux toujours progresser, indépendamment de mon âge. Le plus important, c'est de donner son maximum et de travailler dur. Je veux faire ça, devenir un meilleur joueur et aider l'équipe avec mon jeu et mon expérience", a-t-il poursuivi.



Milieu défensif longiligne de 1.96 mètres, Steven Nzonzi avait déjà émis le souhait de quitter Séville en 2017 pour évoluer dans un club avec d'avantage d'ambition. Une opportunité qu'a saisi le directeur sportif de la Roma Monchi. "Avec son arrivée, nous gagnons en qualité dans le milieu de terrain", a déclaré le directeur sportif. "Steven est un joueur avec des qualités à la fois physiques et techniques. Nous pensons qu'il s'ajoute bien aux joueurs qu'on a déjà."

L'Espagnol était déjà à l'origine de l'arrivée du Français en 2015 au FC Séville alors qu'il évoluait à Stoke City (Angleterre). Débarqué pour 8 millions d'euros à l'époque, Séville fait une bonne opération en revendant l’international Français 30 millions d'euros. Mais Monchi réalise une nouvelle fois une bonne affaire avec Nzonzi. Joueur confirmé au niveau international, champion du monde et courtisé un temps par des clubs comme le PSG, l'indemnité de transfert du Français aurait pu être bien plus élevée.

En concurrence avec De Rossi

Néanmoins, Steven Nzonzi arrive à la Roma sans la certitude d'être titulaire dans une équipe qui a beaucoup recruté cet été. La dixième recrue du troisième de Série A l'an dernier, devra faire avec la concurrence du joueur emblématique et capitaine de la Louve, Daniele De Rossi. Le Français est la troisième recrue au milieu de terrain après Cristante (Atalanta) et Pastore (PSG). Demi-finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, l'équipe d'Eusebio di Francesco a de quoi nourrir de grandes ambitions cette saison.