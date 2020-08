Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin

Tout juste intronisé coach de l'équipe U23 de la Juventus Turin, Andrea Pirlo n'aura finalement pas le temps de faire ses débuts avec les jeunes. L'ex-international italien a été promu ce samedi par le club turinois au poste d'entraîneur de l'équipe principale, quelques heures après le limogeage de Maurizio Sarri.

Celui qui a porté les couleurs bianconeri entre 2011 et 2015 (164 matches) connait la maison. Cependant, il va débuter sa carrière d'entraîneur à 41 ans sur le banc du club le plus titré d'Italie, sans la moindre expérience. Pirlo va devoir relever la barre après l'échec de Sarri, qui n'aura tenu qu'un an avec la Vieille Dame. L'ancien milieu de terrain a paraphé un contrat de deux ans, jusqu'au 30 juin 2022.