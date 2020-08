Iker Casillas annonce officiellement sa retraite sportive

Victime d'un infarctus en mai 2019, le président du FC Porto avait fait part en février dernier que le portier espagnol allait prendre sa retraite. C'est désormais officiel. Ce mardi, l'un des plus grands gardiens de sa génération raccroche les crampons et laisse derrière lui un immense palmarès. Champion du monde, double champion d'Europe avec l'Espagne, il a également remporté trois Ligue des champions avec son club de cœur, le Real Madrid. Après plus de 1 000 matches en professionnel, un monument s'en va.

Son club de coeur, le Real Madrid, lui a rendu hommage. "À l'annonce de la retraite d'Iker Casillas, le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance, son admiration et son affection à l'une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial." Arrivé au Real à l'âge de 9 ans, Iker Casillas y a tout appris et a défendu ses couleurs pendant 25 ans dont huit ans en parcours juniors. Pour son engagement au sein du club, le Real salue le joueur international qui est "une référence des valeurs qui représentent le Real Madrid" et "un gardien de but qui a fait grandir la légende du Real Madrid grâce à son travail et à son comportement exemplaire sur le terrain et en dehors."

Avec le Real, le joueur, aujourd'hui âgé de 39 ans, a disputé 725 matchs pendant 16 saisons au cours desquelles il a remporté 19 titres. Parmi ces titres, il a gagné trois Ligues des champions, cinq Coupes d'Espagne. En équipe nationale, il a aussi a son palmarès une Coupe du monde et est deux fois champions d'Europe. En 2016, après seize ans et 167 sélections, il se retira pour finir sa carrière en club. Et c'est avec Porto qu'Iker Casillas a terminé sa longue carrière. Avec l'équipe Portugaise, il a également remporté une Coupe du Portugal et deux fois le championnat du Portugal.

Palmarès important en dehors des terrains

Iker Casilla a aussi un autre palmarès très étoffé en dehors des trophées disputés sur un terrain. En effet, il a été élu 5 fois meilleur gardien de but du monde par l'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Il a aussi été récompensée par le Prix Princesse des Asturies dans la catégorie Sports, la Grande Croix de l'Ordre royal du mérite sportif, la Médaille d'or de l'Ordre royal du mérite sportif ainsi que la Médaille d'or de la Communauté de Madrid.



Un joueur qui marqua à jamais l'empreinte du Real Madrid, son club de coeur. "Iker Casillas appartient au cœur du Real Madrid et le restera à jamais. Le Real Madrid veut lui transmettre, à lui et à sa famille, l'affection de notre club, qui est le club de sa vie."