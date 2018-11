Ligue Europa : Marseille éliminé après sa défaite face à la Lazio Rome

Rudi Garcia avait haussé le ton après la claque reçue, dimanche dernier, face à Montpellier (3-0). "Ce n’est pas ça mon équipe, ce n’est pas ça l’OM ! Vous n’avez rien compris, vous n’êtes pas à la hauteur ", avait pesté le technicien auprès de ses joueurs. Face à Rome, le Français avait annoncé du changement. Il a tenu parole en enrôlant d'autres joueurs : exit Payet et Mandanda, place à Pelé et Njie.

Aligné dans un 3-5-2 inédit avec Thauvin et Njie en pointe, Marseille a montré du caractère durant les 45 premières minutes. Alors que le côté gauche présenté des faiblesses récurrentes depuis le début de saison, la mise en place tactique, avec Ocampos très actif comme piston gauche, a gêné la Lazio. Marseille s'est même procuré les meilleures occasions, et manque d'ouvrir le score par Sakai. Le Japonais bute seul face au but, sur Strakosha, le gardien romain (12'). En place défensivement, le milieu de l'OM gratte les bons ballons.

Une erreur fatale de Caleta-Car

Mais la sérénité qui semblait régner parmi les Phocéens a viré au cauchemar juste avant la pause. Sur un ballon perdu, Immobile envoie le ballon en cloche dans la surface. Trop attentiste, Caleta-Car se fait dominer par Marco Parolo qui trompe Yohann Pelé, trop avancé (1-0, 45+1e). Un crève-coeur pour des Marseillais pourtant sérieux jusque-là.

Reparti à la pause la tête basse, les joueurs olympiens ont un peu plus coulé au retour des vestiaires quand Correa est venu doubler la mise. Cette fois-ci, Luiz Gustavo et Adil Rami se trouent sur un une-deux entre Immobile et Correa, qui bat Pelé (2-0, 55'). Piqués au vif, les hommes de Rudi Garcia réagissent par l'intermédiaire de Florian Thauvin, bien servi par Morgan Sanson (2-1, 60'). Kevin Strootman, ancien de l'AS Rome, croit même ramener Marseille à égalité mais sa frappe, contrée, passe de peu à côté.

Huitième revers pour l'OM cette saison

Alors éliminés, les Marseillais tentent de revenir au score mais la Lazio fait preuve d'une bonne gestion, et manque même d’assommer son adversaire à plusieurs reprises. En fin de match, les rentrées de Dimitri Payet et de Kostas Mitroglou ne pèsent pas sur le sort du match. A domicile, les Romains tiennent le score et éliminent Marseille, qui encaisse la huitième défaite de sa saison. Soit la moitié de ses rencontres jouées. Avec cette élimination, Rudi Garcia et ses hommes auront la tête entièrement dirigée vers la Ligue 1, où le club pointe à la sixième place.