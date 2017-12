Ligue Europa : Lyon hérite de Villareal, Marseille s'en sort bien

L'Olympique Lyonnais a obtenu un tirage plutôt clément, puisqu'il affrontera Villareal en 16e de finale de la Ligue Europa, après le tirage effectué lundi à Nyon (Suisse). L'OGC Nice défiera lui le Lokomotiv Moscou, alors que Marseille a hérité de Braga. Le choc de ces 16e verra s'affronter le RB Leipzig, actuel 2e de Bundesliga et reversé de Ligue des Champions, et le Napoli, dauphin de l'Inter Milan en Serie A. Les rencontres aller se disputeront le 15 février, la phase retour se déroulera le 22 février.

Les clubs français s'en sortent plutôt bien. Alors qu'ils pouvaient notamment hériter de l'Atlético Madrid, du Milan AC ou d'Arsenal, ils ont finalement obtenu un tirage clément sur le papier. Lyon a hérité de Villareal, actuel 6e de Liga et sorti premier du groupe A devant le FC Astana avec trois victoires, deux nuls et une défaite.

Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois : c'était le 26 juillet 2015, lors de l'Emirates Cup. Les Espagnols s'étaient imposés 2-0. Avec 20 buts encaissés en Liga cette saison, Villareal, qui reste sur trois défaites consécutives, aura fort à faire face à l'attaque de Lyon. "Villarreal fait beaucoup penser au Barça, ils jouent un très bon football. C'est vraiment une très bonne équipe. C'est un match important, mais si on veut aller au bout, avec la finale chez nous, il faut qu'on essaie de faire le nécessaire.", a réagi Bernard Lacombe, le conseiller de Jean-Michel Aulas.

Marseille a eu chaud

Lorsque le nom de l'Olympique de Marseille est tombé, il ne restait plus que 4 équipes, dont le Milan AC et Arsenal. Mais ce sera le SC Braga que les Olympiens affronteront les 15 et 22 février prochains. Un tirage donc plutôt favorable sur le papier. Braga a néanmoins terminé leader du groupe C devant Ludogorets de l'Istanbul Basaksehir avec 10 points. Décroché du trio de tête au championnat du Portugal, il occupe la 4e place du championnat. Marseille a lui terminé 2e du groupe I derrière le RB Leipzig. "Arsenal, c'était pire que Braga. On a joué à Guimaraes, c'est à côté de Braga, on connaît le voyage, mais il faudra hausser notre niveau pour être de nouveau présent au prochain tirage.", a expliqué Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de Marseille.

Enfin Nice affrontera le Lokomotiv Moscou, sorti leader du groupe F devant le FC Copenhague. Les Niçois, qui restent sur trois victoires en championnat, ont amorcé une dynamique positive ces dernières semaines, alors qu'ils avaient fait un bon parcours au 1er tour de Ligue Europa.

Un choc Leipzig - Naples

Le choc de ces seizièmes de finale mettra aux prises le dauphin de Serie A, le Napoli, à celui de Bundesliga, le RB Leipzig. Tous deux reversés de Ligue des Champions après leur troisième place éliminatoire, les deux clubs font figure d'épouvantail de cette compétition avec l'Atlético Madrid et, dans une moindre mesure, l'AC Milan.