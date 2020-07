Un joueur du Séville FC positif au Covid-19 à une semaine des 8es de Ligue Europa

L'inquiétude du monde du football grimpe avant la reprise des compétions européennes. Après Mariano Diaz (Real Madrid) positif au covid-19, c'est au tour d'un joueur du FC Séville d'être testé positif au covid-19. La Ligue des champions et la Ligue Europa reprennent leurs droits la semaine prochaine et les cas positifs pourraient perturber leur déroulement.

"Après les tests PCR effectués dimanche dernier sur les joueurs, le staff et le reste du personnel, et dont les résultats ont été connus lundi 27 juillet, un membre de l'équipe première a été testé positif au Covid-19", a indiqué le club sévillan dans un communiqué. "L'intéressé est asymptomatique, en bonne santé et est isolé chez lui", est-il ajouté sans toutefois préciser l'identité du joueur.